عزالدين دوخة يثير أزمة كبيرة إثر نهاية مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي (فيديو)

أشعل عزالدين دوخه، حارس مرمى فريق الرائد، أزمة كبيرة عقب نهاية مباراة فريقه ضد النصر، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودخل دوخة في أزمة مشادة مع لاعبي النصر عقب نهاية المباراة، اعتراضا على عدم طرد نورالدين أمرابط، والذي دخل بقوة مع الحارس، واكتفى الحكم بإنذاره بعد العودة لتقنية الفيديو.

???? ــ ردة فعل حارس #الرائد عزالدين دوخه بعد نهاية مباراة #الرائد_النصر pic.twitter.com/f4EPm88jJU — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 19, 2019

لقطة مرابط مع الحارس عز الدين دوخة .. كيف مافيها كرت أحمر؟ pic.twitter.com/WuDXoT7U75 — Az (@Leader_Azooz) October 19, 2019

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، فوزا مهما أمام مضيفه الرائد بنتيجة (2-0)، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكم مباراة #الرائد_النصر يمنح الكرت الأصفر للاعب #النصر امرابط بعد الرجوع لـ VAR بعد تدخله على حارس الرائد. pic.twitter.com/owSMLuSItC — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 19, 2019

شهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب نادي النصر، لكن تألق الدلوي الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد من العالمي من التسجيل في أكثر من محاولة على المرمى.

وفي الدقيقة 18، تمكن حمد الله من تسجيل الهدف الأول لنادي النصر في اللقاء، بعدما استغل ارتباك مدافعي الرائد داخل منطقة الجزاء، ووضع الكرة على يسار دوخة.

وتمكن يحيى الشهري من تسجيل الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 90 +3، من ضربة رأسية رائعة على يسار حارس الرائد.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الـ 14.