بعدما لفتت الأنظار بالرقص في مباراة النصر والرائد.. صفوان السويكت يدعو المشجعة الصغيرة لزيارة النادي

تفاعل رئيس نادي النصر السعودي صفوان السويكت مع فيديو تداولته جماهير النادي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لطفلة ترقص فرحًا بهدف ”العالمي“ في مرمى الرائد.

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر السعودي، فوزًا مهمًا أمام مضيفه الرائد بنتيجة (2-0)، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرّد رئيس النصر على حسابه بموقع ”تويتر“، قائلًا: ”فرحة الطفولة البريئة لا يعادلها فرحة.. ندعوا هذه الجميلة حفظها الله مع عائلتها الكريمة لزيارة النادي في الوقت المناسب لهم وتكريمهم بما يليق بهم“.

فرحة الطفولة البريئة لا يعادلها فرحة ????

ندعوا هذه الجميلة حفظها الله مع عائلتها الكريمة لزيارة النادي في الوقت المناسب لهم وتكريمهم بما يليق بهم ???? pic.twitter.com/3dYIrfPAbV — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) October 19, 2019

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 11 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط في المركز الـ14.

وانتقدت الجماهير المنافسة لنادي النصر نتيجة المباراة، معتبرين أن حكم المباراة كان مجاملًا للعالمي حيث علّق الإعلامي فهد الروقي، قائلًا عبر حسابه بتويتر: ”في العام الماضي تم تغيير لائحة الانضباط حتى لا يوقف بيتروس، اليوم يتم حماية أمرابط من البطاقة الحمراء، القاسم المشترك حتى لا يغيبا أمام الهلال“.

في العام الماضي تم تغيير لائحة الانضباط حتى لا يوقف بيتروس

اليوم يتم حماية مرابط من البطاقة الحمراء

القاسم المشترك حتى لا يغيبا أمام الهلال — فهد الروقي (@fahdalruqi) October 19, 2019

الإعلامي مشعل القحطاني، قال: ”والله ما ألومك ياعز الدين ياعزتي لك القهر شين لأنها صراحة حالة طرد واضحة لمرابط ولا بد أن تتدخل لجنة الانضباط“.

والله ماألومك ياعز الدين ياعزتي لك القهر شين لأنها صراحة حالة طرد واضحة لمرابط ولابد أن تتدخل لجنة الإنضباط #الرائد_النصر — مشعل القحطاني ???????? (@meshalalkahtani) October 19, 2019

من جهته عقّب عمر هوساوي، مدافع الفريق على المباراة، قائلًا: ”حارس الرائد كان يستحق الطرد بعد احتجاجه على قرار حكم المباراة، حاولت منعه من الاشتباك مع حمدالله وتلفظ علي“.

وعن مستوى فريقه، علق هوساوي أن فترة التوقف الماضية التي استمرت ما يقارب 20 يومًا، أثرت عليهم.

من جهته، قال صالح المرشود عقب انتهاء مباراة النصر والرائد: ”حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قلناها ونقولها مرارًا وتكرارًا لماذا يظلم الرائد؟ .