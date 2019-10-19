قناة سعودية: بيروجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد ادعى الإصابة للهروب من مباراة الوحدة (فيديو)

قناة سعودية: بيروجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد ادعى الإصابة للهروب من مباراة الوحدة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قال مراسل القناة الرياضية السعودية، إن بيروجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد السعودي، ادعى الإصابة للهروب من المشاركة في مباراة الوحدة والاتحاد بالدوري السعودي بعدما علم بعدم مشاركته أساسيًا.

وأشار مراسل القنوات الرياضية السعودية إلى أنه علم بالأمر من خلال مصادر.

وكشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي قرارًا بإقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، من قيادة الفريق اليوم السبت، إثر الخسارة من الوحدة في الدوري السعودي.

وخسر نادي الاتحاد أمام مضيفه الوحدة، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت صحيفة عكاظ أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قررت إقالة سييرا عقب الهزيمة أمام الوحدة.

ورددت جماهير الاتحاد عقب الخسارة ”سييرا برا“، خلال تواجد الحائلي في المدرجات.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثامن بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 9 نقاط من 7 مباريات.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة