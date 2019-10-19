قناة سعودية: بيروجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد ادعى الإصابة للهروب من مباراة الوحدة (فيديو)

قال مراسل القناة الرياضية السعودية، إن بيروجوفيتش مهاجم نادي الاتحاد السعودي، ادعى الإصابة للهروب من المشاركة في مباراة الوحدة والاتحاد بالدوري السعودي بعدما علم بعدم مشاركته أساسيًا.

وأشار مراسل القنوات الرياضية السعودية إلى أنه علم بالأمر من خلال مصادر.

مصادر القناة الرياضية..

”مهاجم #الاتحاد بيروجوفيتش يدّعي الإصابة لأن المدرب لم يشاركه أساسيًا“ عبدالعزيز الجميعة – مراسل القناة الرياضية#الاتحاد_الوحده pic.twitter.com/mOG6QfsxpM — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 19, 2019

وكشفت تقارير إعلامية عن اتخاذ نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي قرارًا بإقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، من قيادة الفريق اليوم السبت، إثر الخسارة من الوحدة في الدوري السعودي.

وخسر نادي الاتحاد أمام مضيفه الوحدة، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت صحيفة عكاظ أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قررت إقالة سييرا عقب الهزيمة أمام الوحدة.

ورددت جماهير الاتحاد عقب الخسارة ”سييرا برا“، خلال تواجد الحائلي في المدرجات.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الثامن بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 9 نقاط من 7 مباريات.