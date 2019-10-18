ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الهلال على ضمك وتخطي الأهلي للتعاون (صورة)

ابتعد نادي الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي بعد أن حقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري السعودي على حساب ضيفه ضمك 3-صفر، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وتقدم الهلال في الدقيقة 21 عن طريق الإيطالي سبيستيان جوفينكو، قبل أن يضيف الفرنسي بافتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة تعرض جمعان الجمعان لاعب ضمك للبطاقة الصفراء الثانية، ليغادر المباراة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 63.

ورفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز السادس عشر والأخير.

وفي مباراة أخرى قلب النادي الأهلي الطاولة أمام ضيفه التعاون وحول تأخره بهدف نظيف إلى فوز 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتًا وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال، وبقي التعاون على رصيده السابق 7 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتًا.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي كاملًا: