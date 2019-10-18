نادي الهلال يتربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي بفوز كبير على ضمك (فيديو)

ابتعد نادي الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي بعد أن حقق الفوز الرابع على التوالي في الدوري السعودي على حساب ضيفه ضمك 3-صفر، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

افتتح الإيطالي جوفينكو التسجيل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة بمهارة استقرت في شباك الحارس الجزائري رحماني شمس الدين.

وعند الدقيقة 22 وقبل نهاية الشوط الأول كاد المغربي محسن ياجور أن يفاجئ الهلالين بهدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر للحارس محمد الواكد.

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال سيطرته وتمكن مهاجمه الفرنسي غوميز من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55 بعدما أكمل عرضية زميله أمير كردي بقدمه استقرت في شباك ضمك.

ونجح البرازيلي كارلوس إدواردو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 68 بعدما حول عرضية زميله الفرنسي غوميز برأسه سكنت شباك ضمك.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 19 نقطة ليتصدر بفارق 7 نقاط عن الوحدة الوصيف، وبقي ضمك على رصيده السابق 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الأخير.