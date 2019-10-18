تردد أنه شعر بآلام في القلب.. نادي الهلال يكشف طبيعة إصابة نواف العابد

كشف رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، طبيعة إصابة نواف العابد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث خرج بديلا في الشوط الثاني من مباراة الهلال وضمك بالدوري السعودي.

وبحسب لوشيسكو، في المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال وضمك فإن العابد شعر بدوران خلال الشوط الثاني ما دفعه لاستبداله بهاتان باهبري.

وتردد ان اللاعب شعر بآلام في القلب.

وقال لوشيسكو انه لم يطلع بعد على التقارير الطبية الخاصة بالعابد.

وعانى العابد قبل سنوات من خفقان بالقلب لكن تم التأكيد وقتها انه لن يؤثر على مسيرته في الملاعب.‎

الجدير بالذكر أن تلك الإصابة بدأت مع اللاعب في العام 2017 وتسببت في استبعاده مر نهائيات كأس العالم في روسيا وقتها.

اللاعب سالم الدوسري طمأن جماهير الهلال في تصريحات فضائية أعقبت نهاية المباراة مشدداً على أن أمور اللاعب بخير.

وشعر نواف العابد بألم ناحية القلب اضطرت الجهاز الفني لتغييره في المباراة ودخول اللاعب هتان باهبري بدلاً منه في شوط المباراة الثاني.

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات لم يستفد الهلال بالشكل اللازم من اللاعب بسبب تمرار اصابته أسفل البطن وبسبب خفقان القلب أيضاً.

وفاز الهلال على ضيفه ضمك 3-0، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 7 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الهلال في الدقيقة 21 عن طريق الإيطالي سبيستيان جوفينكو، قبل أن يضيف الفرنسي بافتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة تعرض جمعان الجمعان لاعب ضمك للبطاقة الصفراء الثانية، ليغادر المباراة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 63.

ورفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز السادس عشر والأخير.