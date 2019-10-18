شاهد احتفال جمهور الهلال بمرور 62 عامًا على تأسيس النادي (فيديو)‎

احتفلت جماهير نادي الهلال السعودي بالذكرى 62 لتأسيس ناديها، خلال مباراة فريقها أمام ضمك في الدوري والتي انتهت بفوز ”الزعيم“ بثلاثية نظيفة.

وقامت جماهير الأزرق برفع لافتة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ”محيط الرعب“ مكتوب عليها (#62عامًا_والهلال_زعيم).

وفاز الهلال على ضيفه ضمك 3-0، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 7 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الهلال في الدقيقة 21 عن طريق الإيطالي سبيستيان جوفينكو، قبل أن يضيف الفرنسي بافتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم سجل البرازيلي كارلوس إدواردو الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة تعرض جمعان الجمعان لاعب ضمك للبطاقة الصفراء الثانية، ليغادر المباراة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 63.

ورفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز السادس عشر والأخير.