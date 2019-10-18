نيولوك جديد لنجم نادي النصر السعودي (شاهد)‎

ظهر البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر السعودي بشكل مغاير تمامًا، منذ وصوله إلى المملكة ولعبه لـ“العالمي“.

وقام جوليانو بحلاقة شاربه ولحيته الذي كان يتميز بهما منذ قدومه إلى النصر.

وتلقى نادي النصر السعودي أنباء سارة خلال مران الفريق الجماعي استعدادًا لمواجهة نظيره نادي الرائد في بطولة الدوري.

وعاد البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب وسط نادي النصر إلى تدريبات الفريق الجماعية اليوم بشكل طبيعي، عقب تعافيه من الإصابة.

وكان جوليانو قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة، وغاب عن النصر ما يقرب من 3 أسابيع، ولم يشارك مع فريقه مباراتي الأهلي والفيصلي، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعد جوليانو من أهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم البرتغالي فيتوريا في تشكيل النصر الأساسي خلال المرحلة الماضية من المنافسات.

ويستعد نادي النصر لمواجهة نظيره نادي الرائد يوم السبت القادم 19 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي.

ويتواجد نادي النصر في المركز الثامن من ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.