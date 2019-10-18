لماذا لا يشارك عبدالفتاح آدم مع نادي النصر السعودي وما علاقة تسجيله كلاعب غير نظامي؟

ازداد الجدل كثيرًا بشأن اللاعب عبدالفتاح آدم نجم نادي النصر القادم من التعاون في صفقة اهتم بها الشارع الرياضي وقتها، وذلك بسبب غياب اللاعب عن المشاركة مع الفريق حتى الآن.

وقال هشام العريني وكيل أعمال عبدالفتاح آدم في تصريحات فضائية إن اللاعب مسجل رسميًا في كشوفات النصر على أنه لاعب سعودي، واستلم جميع مستحقاته وإدارة النصر ضمته في مكافآت

آسيا، مشيرًا على أن إصابته قوية في العضلة الأمامية للفخذ.

وكيل اللاعب عبدالفتاح آدم :

عبدالفتاح مسجل رسمي بكشوفات #النصر لاعب سعودي ومستلم جميع مستحقاته .. وادارة النصر ضمته في مكافآت اسيا .. اصابته قوية في العضله الاماميه للفخذ"

pic.twitter.com/iP80MoqqNU — الكوتش عمار (@3m__1) October 15, 2019

وأرسلت إدارة النصر صورًا من الفحوصات التي خضع لها اللاعب مؤخرًا لمركزين متخصصين في دبي ولشبونة البرتغالية لاستبيان حقيقة الإصابة حيث تنتظر رد المركزين.

إلى ذلك قالت بعض المصادر إن اللاعب غير مصاب كما يشاع، والحقيقة أنه تم تسجيله كلاعب غير نظامي، وإن كل ما يحدث الآن هو محاولة لحل موضوع الهوية الوطنية للاعب قبل أن يشارك ويتسبب في ضرر للفريق.

ويغيب عبدالفتاح آدم عن مباراتي النصر أمام الرائد والهلال ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وواصل النصر تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد في الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت المقبل، وشهدت التدريبات مشاركة محترف الفريق المغربي نورالدين إمرابط.

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات التي بدأت بالتركيز على الجوانب البدنية والتكتيكية، واختتمها بمناورة أجريت على منتصف الملعب.