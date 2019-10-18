هل تكون مباراة الاتحاد والوحدة الأخيرة لخوسيه لويس سيير مع العميد؟

سيكون على التشيلي خوسيه سييرا أن يجهّز حقائبه لمغادرة نادي الاتحاد السعودي حال تحقيق أي نتيجة سلبية في مباراة الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين عندما يواجه الوحدة صاحب المركز الثاني في المسابقة.

ويحل الاتحاد غدًا (السبت) ضيفًا على الوحدة في مكة المكرمة في مواجهة ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وعانى الاتحاد كثيرًا في النتائج السابقة حيث لعب الفريق 6 مباريات انهزم في 3 وفاز في مثلها وهو ما تسبب في حالة غليان جماهيري وإعلامي ضده قبل أن تمنح الإدارة الاتحادية المدرب فرصة أخيرة.

واستبعد سييرا من حساباته الفنية لمواجهة الوحدة المحترف المغربي مروان دا كوستا؛ لعدم جاهزيته الفنية، في حين أظهر الثنائي كريم الأحمدي والصربي اليكسندر بيرجوفيتش جاهزية فنية جيدة ينتظر أن يحدد مران اليوم مدى إمكانية الاستعانة بهما في المباراة، وذلك بعد مشاركتهما بالتدريبات الجماعية اليومين الماضية، في حين شهد مران أمس مشاركة الدوليين فواز القرني، وعبدالإله المالكي، وزياد الصحافي، وأمين بخاري، وعبدالعزيز البيشي، وهارون كمارا، وسعود عبدالحميد.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن إدارة الاتحاد سعت جديًا بحسب المصادر على رصد مكافأة خاصة للاعبين في حال تحقيقهم الفوز غدًا على الوحدة لحثهم على العودة لجادة الانتصارات وتحقيق النقاط الثلاث للمباراة.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز السادس برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب المسابقة فيما يحتل الوحدة المركز الثاني برصيد 12 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط