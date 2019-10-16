هل تقدم مهاجم نادي الاتحاد السعودي ألكسندر بريغوفيتش بطلب لفسخ تعاقده؟

نفت تقارير صحفية ما تردد خلال الأيام الماضية بشأن تقدم مهاجم نادي الاتحاد السعودي، ألكسندر بريغوفيتش بطلب لإدارة ”العميد“ لفسخ تعاقده بسبب مشاكل تجمع بينه وبين مدربه التشيلي لويس سييرا، من ناحية، وضغوطات عائلية عليه للرحيل من ناحية أخرى.

وقالت صحيفة ”الاقتصادية“ إن بريغوفيتش باقٍ، وما تردد حول طلبه فسخ عقده ورفضه الاستمرار ليس صحيحًا، وإن اللاعب مستمر مع الاتحاد، بدليل أن إدارة النادي لم يصل إليها أي طلب منه بخصوص الخروج من النادي على نحو ما تردد.

يذكر أن الاتحاد تعاقد مع بريغوفيتش في يناير الماضي قادمًا من باوك سالونيكا اليوناني، بعقد يمتد حتى 2023.

ولعب بريغوفيتش مع العميد هذا الموسم 5 مباريات فقط في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين وسجل خلالها هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين.

خاض بريغوفيتش مع نادي الاتحاد في الموسم الماضي 11 مباراة ببطولة الدوري السعودي وسجل 7 أهداف وصنع هدفًا.

رحيل بريغوفيتش عن الاتحاد لن يؤثر بنسبة كبيرة نظرًا لوجود بدائل في مركز مثل رومارينيو دا سيلفا وهارون كمارا وأيضًا وجود إمكانية للإدارة أن تتعاقد مع لاعب أجنبي بديل في انتقالات يناير المقبل.

وكانت صحيفة pagenews اليونانية الشهيرة قد ذكرت أن بريغوفيتش اتخذ قراره بالرحيل عن الاتحاد في يناير المقبل، موضحة أنه لا يستطيع أن يبقى في جدة بسبب ضغوط زوجته المستمرة بالعودة إلى صربيا أو اليونان، وأنه قد اجتمع مع مسؤولي نادي باوك، فريقه السابق، ما يشير إلى احتمالية عودته إلى الدوري اليوناني مجددًا.

من ناحية أخرى، ينتظر أن تجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، مع المدرب التشيلي لويس سييرا، لدراسة احتياجات الفريق والمراكز التي يحتاج إليها في فترة التسجيل الشتوية، وفي ضوئها يبدأ البحث عن الأسماء التي تحدث الفارق على حساب أربعة أجانب قد يتم الاستغناء عنهم بمن فيهم التشيلي لويس خيمينيز، الذي تم فسخ عقده سابقًا.

ولعب الاتحاد 6 مباريات في الدوري حاليًا فاز في ثلاثة وانهزم في مثلها، وهو ما أثار سخط الجماهير الاتحادية على المدرب التشيلي سييرا حيث طالبوا بإقالته والتعاقد مع بديل عنه.