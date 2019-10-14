صحيفة: نادي الاتحاد السعودي يتفق مع البرازيلي جوناس دي سوزا على الرحيل

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي اتفق مع البرازيلي جوناس دي سوازا، ليكون أول الراحلين من المحترفين الأجانب عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“ يوم الاثنين، فقد نجحت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب على عمل تسوية مالية لمستحقاته لدى النادي، ليكون رحيل جوناس بالتراضي بين الطرفين.

وتعاقد اتحاد جدة مع جوناس في شهر يوليو/ تموز 2018 قادمًا من فلامنغو البرازيلي، بعقد يمتد 3 سنوات.

وخرج جوناس من حسابات التشيلي خوسيه سييرا، المدير الفني لاتحاد جدة، منذ أواخر الموسم الماضي، ولم يتم قيده في كشوفات الفريق مع بداية الموسم الجديد.

ويستهدف اتحاد جدة التعاقد مع أربعة محترفين أجانب في الانتقالات الشتوية المقبلة، لذلك تسعى الإدارة الاتحادية من الآن إلى تفريغ أماكن بالقائمة، التي تقدر سعتها بـ7 محترفين فقط.

رومارينيو

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، تدخلت بقوة لمنع لاعبها البرازيلي رومارينيو من الرحيل إلى نادي كورينثيانز البرازيلي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“ اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادرها، فإن إدارة نادي الاتحاد الحالية توصلت لاتفاق مع رومارينيو لتمديد عقده موسمين إضافيين حتى عام 2022 ليصبح لاعبًا اتحاديًّا، وتجري صياغة بنود العقد الجديد بعد أن تم الاتفاق على جميع التفاصيل المالية بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن رغبة رومارينيو حسمت بقاءه مع العميد، ما سهل الطريق لإدارة الاتحاد لإغلاق ملف استمرار اللاعب ضمن كتيبة النمور الاتحادية، رغم أن نادي كورينثيانز البرازيلي كان ينتظر دخول النجم رومارينيو لفترة الأشهر الستة من أجل التعاقد معه وتحديدًا في شهر يناير المقبل، بعد أن فشلت مفاوضاته في مطلع يناير الماضي، حيث تقدمت بعرض لإدارة الاتحاد السابقة برئاسة لؤي هشام ناظر من أجل شراء بطاقة رومارينيو بمبلغ 18 مليون ريال سعودي، وتم رفض ذلك العرض في حينه.

رومارينيو يحتل صدارة الهدافين للدوري برفقة محترف الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو برصيد 5 أهداف لكل منهما، إذ سجل رومارينيو أهدافه في شباك الرائد ”هدفين“، والهلال والشباب والتعاون هدفًا واحدًا في مرمى كل فريق.

يذكر أن رومارينيو، البالغ 28 عامًا، انضم إلى نادي النصر في صيف 2018، قادمًا من صفوف الجزيرة الإماراتي، حيث شارك مع الفريق الأول في 43 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع هدفين آخرين.

وكان رومارينيو أشاد أخيرًا بقوة الدوري السعودي للمحترفين، وقال إنه الأقوى في مسيرته.

وأضاف: ”كانت لدي تجربة لعب في الإمارات وقطر، وكل دوري مختلف عن الآخر، ولكن الدوري السعودي أكثر قوة وتماسكًا“.

وتابع: ”الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كان اللحظة الأفضل في الموسم الماضي، خاصةً أنها كانت بعد 6 أشهر فقط من وصولي إلى المملكة“.

وأردف: ”مباراتانا أمام النصر والهلال كانتا الأصعب في الموسم الماضي، لكونهما من أقوى الفرق في السعودية“.

وكان رومارينيو قد فاز بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر في الدوري السعودي للمحترفين.