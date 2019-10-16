سامي الجابر يرد على هيئة الرياضة السعودية بشأن مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته الهلال (شاهد)

رد سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي الأسبق على بيان الهيئة العامة للرياضة، بشأن عدم تلقيها أي تقرير من إدارته، إبان فترة رئاسته لنادي الهلال، بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته.

وقالت هيئة الرياضة في بيان صحفي يوم الأربعاء: ”إشارة إلى حديث سامي الجابر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ حول رفع شركات التدقيق المالية للتقارير الخاصة بنادي الهلال إبان رئاسته، وتحديدًا وجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة، وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت النتائج للهيئة العامة للرياضة، على حد قوله.

وأضاف البيان: تود الهيئة أن توضح أنها عملت منذ ذلك الحين على مراجعة كاملة ودقيقة لكافة التقارير التي لديها أو وردتها من النادي، واتضح أنه لم يسبق أن رفع لها أي تقرير مالي بهذا الخصوص، وأنها لم تتلق من إدارة الهلال خلال فترة رئاسة سامي الجابر أي بيانات أو تقارير مالية في هذا الجانب.

الهيئة العامة للرياضة توضح: بعد مراجعة كاملة و دقيقة لكافة التقارير التي وردتها .. لم يسبق أن تلقت الهيئة أي تقرير من إدارة الكابتن سامي الجابر بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة خلال فترة رئاسته . pic.twitter.com/g0x6BfHNgY — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 16, 2019

ورد سامي الجابر على البيان عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، قائلًا: مع التقدير والاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة والذي أشار لعدم تلقي الهيئة أي تقارير بخصوص الـ 170 مليونًا، التي يتم بين الحين والآخر تداولها إعلاميًا أرغب توضيح أنه بالفعل لم تتلقى الهيئة اي تقرير مالي ”منفصل“ بهذا الخصوص.

وأضاف: ”بل ما رفعته شركات التدقيق المالي هي قوائم مالية شاملة لنادي الهلال رفعت في وقتها لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه، وتم الوفاء بمتطلبات هيئة الرياضة من قبل الإدارة المكلفة كما تم توضيحه مسبقًا“.

مع التقدير و الاحترام للإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة و الذي اشار لعدم تلقي الهيئة اي تقارير بخصوص ال170 مليون التي يتم بين الحين والاخر تدوالها اعلامياً أرغب توضيح انه بالفعل لم تتلقى الهيئة اي تقرير مالي (منفصل) بهذا الخصوص. 1️⃣ pic.twitter.com/sAKY3wFXbS — سامي الجابر (@SamiAlJaber) October 16, 2019