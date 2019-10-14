وليد الفراج يعلق على أزمة صورة سامي الجابر وماجد عبدالله: هذا مرض‎

علّق الإعلامي السعودي وليد الفراج على أزمة الصورة المتداولة لسامي الجابر لاعب نادي الهلال السعودي السابق، وماجد عبدالله نجم النصر السابق في حفل صناع الترفيه.

وتسببت الصورة في جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تواجد سامي الجابر، إلى جانب مقدم البرامج السوري مصطفى الأغا وشخصيات أخرى في حفل لهيئة الترفيه في السعودية أمس الأحد لالتقاط صورة، بينما بقي ماجد عبدالله جالسًا على كرسيه.

وتبارى إعلاميو وجماهير النصر والهلال في التقليل من النجمين حسب وضع كلاهما في الصورة، وحسب انتماء كل جمهور.

وكتب وليد الفراج في حسابه على موقع ”تويتر“ ”ما كُتب عن سامي الجابر في الساعات الماضية لا يليق بنا كرياضيين أو كجماهير فمن غير المعقول أن تستمر الإساءة والتقليل منه 20 عامًا لمجرد أنه قد حقق إنجازات وحضور داخلي وخارجي لم يكن على مزاج أقلية لكنها ذات لسان“.

وأضاف ”سيبقى سامي وكل من خدم رياضتنا نجومًا وقامات أكبر من أي تفاهات“.

وتابع الفراج في تغريدة عبر حساب الدوري مع وليد ”هناك من يريد الإساءة بالاستنقاص بأحدهما لكن الحقائق لا يمكن إنكارها، ماجد أسطورة وسامي نجم عالمي.. هذا مرض وهناك حدود بالتنافس والكراهية.. الهلال سيحقق الآسيوية والمنتخب سيتأهل بالتصفيات“.

وظهر في الصورة سامي الجابر يتوجه إلى الكاميرا إلى جانب سعاد عبدالله، ومصطفى الأغا، وإبراهيم الحربي، وطارق العلي، في حين كان ماجد عبدالله يجلس في الخلف على كرسيه، ورأى البعض أن ماجد عبدالله يجلس معزولًا عن الشخصيات المهمة والشهيرة، في حين رأى آخرون أن ماجد عبدالله يجلس بعيدًا كنوع من الكبرياء على عكس سامي الجابر الذي يشارك الجميع في محاولة للظهور.

ماكتب عن ”سامي الجابر“ في الساعات الماضية لايليق بنا كرياضيين او كجماهير فمن غير المعقول ان تستمر الاساءة والتقليل منه 20 عاما لمجرد انه قد حقق إنجازات وحضور داخلي وخارجي لم يكن على مزاج اقليه لكنها ذات لسان ”…..“ .

سيبقى سامي وكل من خدم رياضتنا نجومًا وقامات اكبر من اي تفاهات. — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) October 14, 2019

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج عن تداول صورة سامي الجابر وماجد عبدالله: هناك من يريد الإساءة بالاستنقاص بأحدهما لكن الحقائق لا يمكن إنكارها ، ماجد أسطورة وسامي نجم عالمي.. هذا مرض وهناك حدود بالتنافس والكراهية .. #الهلال سيحقق الآسيوية والمنتخب سيتأهل بالتصفيات pic.twitter.com/owFGL6RC9M — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 14, 2019

وكتب حساب باسم خالد الدلاك على موقع ”تويتر“: ”حضر ماجد عبدالله وسامي الجابر حفل صناعة الترفيه فتسابق معجبوهما وأنصارهما بالتراشق والتقليل من حضور كل منهما، ومقارنة درجة الاهتمام به بينما حضر فنانون ونجوم عظام وسط وضع طبيعي، هل وسطنا الرياضي عدواني وتفوق بعدوانيته على الأوساط الأخرى“.

حضر ماجد عبدالله وسامي الجابر حفل صناعة الترفيه فتسابق معجبيهما وأنصارهما بالتراشق والتقليل من حضور كل منهما ومقارنة درجة الاهتمام به بينما حضر فنانون ونجوم عظام وسط وضع طبيعي ، هل وسطنا الرياضي عدواني وتفوق بعدوانيته على الأوساط الأخرى.!#الهلال#النصر#موسم_الرياض — خالد الدلاك (@DlakSaad) October 14, 2019

في حين كتب ”Rosario“ فكتب ”الحقيقة لو قسنا الكرة السعودية على 3 مراحل بيكون ماجد عبدالله تسيدها في مرحلة و يوسف الثنيان في مرحلة و محمد نور في مرحلة سامي لا وجود له بينهم، أنا بنظري سامي أسطورة صنعها الإعلام ولا يقارن مع جبابرة الكرة السعودية، رأيي ما راح يعجب الكثير لكن هذي الحقيقة“.

ورد عليه محمد الهلال ”إذا حضر الأسطورة الفعلي سامي الجابر ينعدم تمامًا الأسطورة المزيف وتكون الأنظار والأمنيات للفنانين بالتقاط صورة تذكارية معه، ماجد عبدالله أسطورة صنعها الإعلام ومات بعد اعتزاله وأصبح لاعبًا عاديًا لا ينظر إليه“.

الحقيقة لو قسنا الكرة السعودية على ثلاث مراحل بيكون ماجد عبدالله تسيدها في مرحلة و يوسف الثنيان في مرحلة و محمد نور في مرحلة سامي لا وجود له بينهم ، أنا بنظري سامي أسطورة صنعها الأعلام ولا يقارن مع جبابرة الكرة السعودية ، رأي ما راح يعجب الكثير لكن هذي الحقيقة https://t.co/MNGKXVckWo — Rosario (@Lionel__FCB) October 14, 2019

وكما كتب عبدالله بن زنان ”لا نسيت ولا تناسيت الحقائق يكفي أن الاسم بين الخلق: ”ماجد“، ما سألت ولا علي من الخلائق الرقم : تسعة، وبالإبداع : ”واحد“.

لانسيت ولا تناسيت الحقايق

يكفي ان الاسم بين الخلق: ”ماجد“

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ماسألت ولا علي من الخلايق

الرقم : تسعه ، وبالإبداع : ”واحد“ pic.twitter.com/1oWyfuC6X0 — عبدالله بن زنان (@bnznan) October 14, 2019

وغالبًا ما تتباين آراء مشجعي الهلال والنصر أبرز الأندية السعودية أفضلية سامي الجابر على ماجد عبدالله والعكس، بالنظر إلى ما قدمه اللاعبان للفريقين.

ويملك النصر 8 نقاط من 5 مباريات في المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري السعودي، بفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال، الذي لعب 6 مباريات.