جدل واسع في السعودية بسبب صورة لسامي الجابر وماجد عبدالله (شاهد)

أثار تواجد ماجد عبدالله لاعب نادي النصر السعودي السابق، وسامي الجابر لاعب نادي الهلال السابق، في مكان واحد جدلًا واسعًا بين متابعي كرة القدم في السعودية،اليوم الإثنين

وأظهرت صور متداولة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تواجد سامي الجابر بالقرب من ماجد عبدالله، إلى جانب مقدم البرامج السوري مصطفى الأغا وشخصيات أخرى في حفل لهيئة الترفيه في السعودية أمس الأحد.

وظهر في الصورة سامي الجابر يتوجه إلى الكاميرا إلى جانب سعاد عبدالله، ومصطفى الأغا، وإبراهيم الحربي، وطارق العلي، في حين كان ماجد عبدالله يجلس في الخلف على كرسيه، ورأى البعض أن ماجد عبدالله يجلس معزولًا عن الشخصيات المهمة والشهيرة، في حين رأى آخرون أن ماجد عبدالله يجلس بعيدًا كنوع من الكبرياء على عكس سامي الجابر الذي يشارك الجميع.

الإبداع والتميز في صورة : سندريلا الخليج سعاد عبدالله

المذيع الأفضل والأكمل مصطفى الاغا

فنان الزمن الجميل إبراهيم الحربي

كوميديا السهل الممتنع طارق العلي

أسطورة الكورة السعودية سامي الجابر#موسم_الرياض pic.twitter.com/PDP2mGZ71X — سهم أزرق 58 (@MAbful) October 13, 2019

وكتب حساب باسم خالد الدلاك على موقع ”تويتر“: ”حضر ماجد عبدالله وسامي الجابر حفل صناعة الترفيه فتسابق معجبوهما وأنصارهما بالتراشق والتقليل من حضور كل منهما ومقارنة درجة الاهتمام به بينما حضر فنانون ونجوم عظام وسط وضع طبيعي، هل وسطنا الرياضي عدواني وتفوق بعدوانيته على الأوساط الأخرى“.

حضر ماجد عبدالله وسامي الجابر حفل صناعة الترفيه فتسابق معجبيهما وأنصارهما بالتراشق والتقليل من حضور كل منهما ومقارنة درجة الاهتمام به بينما حضر فنانون ونجوم عظام وسط وضع طبيعي ، هل وسطنا الرياضي عدواني وتفوق بعدوانيته على الأوساط الأخرى.!#الهلال#النصر#موسم_الرياض — خالد الدلاك (@DlakSaad) October 14, 2019

في حين كتب ضيف الله الصقر ”اجتمعوا أمام فلاش كاميرا المصور لالتقاط صورة جماعية تذكارية لكل نجم تاريخه لكن اتجهت تلك الكاميرا لمجدٍ جالس بهدوء وثقة لتضيف لهذه الصورة تاريخًا ومجدًا وجمالًا كبيرًا.. فهناك من توقف أمام الكاميرا وهناك من وقفت الكاميرا أمامه. إنه الأسطورة ماجد عبدالله وكفى“.

اجتمعوا أمام فلاش كاميرا المصور لإلتقاط صورة جماعية تذكارية لكل نجم تاريخه لكن اتجهت تلك الكاميرا لمجدٍ جالس بهدوء وثقة لتضيف لهذه الصورة تاريخ ومجد وجمال كبير … فهناك من توقف أمام الكاميرا وهناك من وقفت الكاميرا أمامه .

أنه الأسطورة ماجد عبدالله وكفى pic.twitter.com/WaPEyCyT9E — ضيف الله الصقر (@daif_alsagar) October 14, 2019

أما ”Rosario“ فكتب ”الحقيقة لو قسنا الكرة السعودية على 3 مراحل بيكون ماجد عبدالله تسيدها في مرحلة و يوسف الثنيان في مرحلة و محمد نور في مرحلة سامي لا وجود له بينهم، أنا بنظري سامي أسطورة صنعها الإعلام ولا يقارن مع جبابرة الكرة السعودية، رأي ما راح يعجب الكثير لكن هذي الحقيقة“.

الحقيقة لو قسنا الكرة السعودية على ثلاث مراحل بيكون ماجد عبدالله تسيدها في مرحلة و يوسف الثنيان في مرحلة و محمد نور في مرحلة سامي لا وجود له بينهم ، أنا بنظري سامي أسطورة صنعها الأعلام ولا يقارن مع جبابرة الكرة السعودية ، رأي ما راح يعجب الكثير لكن هذي الحقيقة https://t.co/MNGKXVckWo — Rosario (@Lionel__FCB) October 14, 2019

ورد عليه محمد الهلال ”إذا حضر الأسطورة الفعلي سامي الجابر ينعدم تمامًا الأسطورة المزيف وتكون الأنظار والأمنيات للفنانين بالتقاط صورة تذكارية معه، ماجد عبدالله أسطورة صنعها الإعلام ومات بعد اعتزاله وأصبح لاعبًا عاديًا لا ينظر له“.

اذا حضر الاسطورة الفعلي #سامي_الجابر

ينعدم تماماً الاسطوره المزيف وتكون الانظار والامنيات للفنانين بإلتقاط صورة تذكاريه معاه ،#ماجد_عبدالله اسطوره صنعة الاعلام ومات بعد اعتزاله واصبح لاعب عادي لا ينظر له ✋???? pic.twitter.com/38oX2mtqIN — ‏محمد الهلالي (@hfc_1m1) October 13, 2019

وكما كتب عبدالله بن زنان ”لا نسيت ولا تناسيت الحقايق يكفي أن الاسم بين الخلق: ”ماجد“. ما سألت ولا علي من الخلايق الرقم : تسعة، وبالإبداع : ”واحد“.

لانسيت ولا تناسيت الحقايق

يكفي ان الاسم بين الخلق: ”ماجد“

.

ماسألت ولا علي من الخلايق

الرقم : تسعه ، وبالإبداع : ”واحد“ pic.twitter.com/1oWyfuC6X0 — عبدالله بن زنان (@bnznan) October 14, 2019

أما مصطفى الجابر فكتب ”سامي الجابر.. تبي تعرف الفرق بين سامي الأسطورة وبين ماجد عبدالله شوف وين جالس“.

وكتب حساب على ”تويتر“ ”لو كنت مكان ماجد عبدالله وسامي الجابر ما حضرت مثل هذا التجمع إللي ينقص مني ولا يزيدني شرف أما سعيد ما يشره عليه من زمان وهو يلاحق أهل العفن“.

لو كنت مكان #ماجد_عبدالله و #سامي_الجابر ماحضرت مثل هذا التجمع الي ينقص مني ولايزيدني شرف اما سعيد مايشره عليه من زمان وهو يلاحق اهل العفن — saleh ﮼الجربوع (@15saleh) October 14, 2019

وكتب ”يوساليحيان ”يبدو أن سامي الجابر لديه جماهيرية كاسحة حتى على مستوى المشاهير ونجوم الفن ولا غريب في ذلك ومن خلال متابعتي لتغطيات حدث صناعة الترفية لاحظت ن سامي الجابر هو نجم الحفل الأول وأكثر من سلطت عليه الأضواء“.

يبدو ان سامي الجابر لديه جماهيريه كاسحة حتى على مستوى المشاهير ونجوم الفن ولا غريب في ذلك ومن خلال متابعتي لتغطيات حدث #صناعة_الترفية لاحظت ان #سامي_الجابر هو نجم الحفل الاول واكثر من سلطت عليه الاضواء https://t.co/IGvhm5KtYj — عبدالله اليحيان???? (@AAY9000) October 14, 2019

وغالبًا ما تتباين آراء مشجعي الهلال والنصر أبرز الأندية السعودية أفضلية سامي الجابر على ماجد عبدالله والعكس، بالنظر إلى ماقدمه اللاعبان للفريقين.

ويملك النصر 8 نقاط من 5 مباريات في المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري السعودي، بفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال، الذي لعب 6 مباريات.