كريستيان غروس يعود إلى تدريب النادي الأهلي السعودي رسميًا (شاهد)

عاد السويسري كريستيان غروس من جديد لتدريب الأهلي السعودي، بعد فترة قضاها في الزمالك المصري قاده خلالها إلى لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان الرحيل المفاجئ للمدرب السويسري عن الزمالك بعد أيام قليلة من التتويج باللقب الأفريقي في مايو، أيار بسبب خلافات مع رئيس النادي مرتضى منصور السبب الرئيسي في ضياع لقب الدوري في نظر غالبية المشجعين والنقاد، حيث أهدر الفريق نقاطًا عديدة في الجولات الأخيرة بعد استبداله بالمدرب المحلي خالد جلال.

لكن جماهير الزمالك لا تزال تتذكر غروس بالخير نظرًا لأنه أعاد الفريق للألقاب بعد غياب، وهو ذاته السبب الذي أعاده مجددًا للأهلي السعودي.

وسيتولى غروس تدريب الأهلي خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش والوطني صالح المحمدي مدرب الناشئين الذي تولى المسؤولية مؤقتًا.

???? I’M COMING HOME ???????????? pic.twitter.com/uewkyybxbh — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 16, 2019

وجاء قرار إنهاء عقد إيفانكوفيتش عقب خسارة الأهلي على ملعبه 2-1 أمام الوحدة الشهر الماضي ضمن الدوري المحلي.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يتولى بها غروس تدريب أهلي جدة بعدما قاده في فترتين، الأولى كانت بين عامي 2014-2016 وحينها قاده إلى تحقيق الدوري السعودي موسم 2015-2016 للمرة الأولى منذ عام 1984، كما حقق في ذات الموسم كأس الملك.

وبعد رحيل غروس نهاية ذلك الموسم، تعاقد الأهلي مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، لكنه أقيل بعد فترة قصيرة وتم التعاقد مع غروس الذي أنهى الموسم في المركز الثاني، ورحل بعدها إلى تدريب الزمالك.

وسبق لغروس تدريب عدة أندية في أوروبا مثل شتوتغارت الألماني وتوتنهام الإنجليزي ويونغ بويز السويسري ومواطنه بازل.