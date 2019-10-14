الكشف عن الراتب الذي طلبه كريستيان جروس من أجل العودة لقيادة النادي الأهلي السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي، أن المدرب السويسري كريستيان جروس طالب براتب سنوي يبلغ 4 ملايين دولار له ولجهازه المعاون، وهو ما أوقف المفاوضات معه.

وبحسب المصادر، فإن إدارة النادي الأهلي اعترضت على المبلغ المطلوب من السويسري وتأمل في الوصول لحل وسط مع المدرب.

وكانت إدارة الأهلي قد رفعت عرضها ثلاث مرات، بحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“ (نحو 800 ألف دولار)، إلا أن التواصل مع جروس انقطع بعد أن أغلق هاتفه المحمول، ما حدا بالأولى إلى إرسال إيميل له.

وقالت الصحيفة إن إدارة الأهلي رفعت عرضها لجروس، من 1.6 مليون دولار إلى 1.8 مليون، قبل أن يستقر المبلغ في 2.4 مليون دولار، لتأمين عودته في ولاية ثالثة لقيادة فريقها في المتبقي من الموسم الحالي.

ومنحت إدارة الأهلي، جروس، فرصة للرد على عرضها، وحال عدم استجابته ستضع الخيارات كافة على الطاولة بعد لقاء التعاون ضمن الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ومن بينها العودة إلى ملفات بعض المدربين المرشحين لخلافة الكرواتي برانكو، المقال من منصبه لسوء النتائج.

وقالت الصحيفة إن قرار الإدارة النهائي حال فشل المفاوضات قد يكون الاعتماد على الوطني صالح المحمدي، في موقعه الحالي، حتى نهاية الموسم.

تعثر المفاوضات

وغادر المدرب السويسري كريستيان جروس دبي عائدًا إلى بلاده، أمس الأحد، رغم اتفاقه مع أهلي جدة على كافة تفاصيل العقد الذي ينوي إبرامه مع النادي السعودي.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا، أشارت فيه إلى مغادرة جروس إلى بلاده، بعد فشل مفاوضاته مع مسؤولي الأهلي لخلافات مادية.

ووفقًا للصحيفة تعود تفاصيل القصة إلى يوم الجمعة الماضي عندما وافق المدرب السويسري على عرض الأهلي البالغ مليونا و600 ألف دولار، عقب اجتماعه مع أحمد بامعوضة المدير التنفيذي، حيث اتفق الطرفان على كافة الأمور، إلا أن السويسري طلب زيادة العقد إلى مبلغ 2 مليون و400 ألف دولار في اجتماعه التالي مع أحمد الصائغ رئيس النادي السبت الماضي، وبعد عدة مشاورات بين الأهلاويين تمت الموافقة على منحه المبلغ، قبل أن يفاجئهم بمغادرته إلى بلاده، أمس.

ومن المنتظر أن ترسل إدارة الأهلي العرض الرسمي للمدرب عن طريق وكيل أعماله على أن تنتظر رده الأخير في ظرف 3 أيام.

وتأتي عودة جروس، المحتملة، للأهلي لخلافة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي أقيل بعد سلسلة نتائج سلبية حققها خلال بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا لكرة القدم لتثور الجماهير ضده وتطالب الإدارة برحيله وقد استجابت لهذا الأمر.

جروس أفضل مدرب تولى قيادة الجهاز الفني للنادي الأهلي السعودي على مر التاريخ حيث نجح في تحقيق الثلاثية التاريخية موسم 2016 بإعادة لقب الدوري السعودي إلى خزينة الراقي بعد غياب لأكثر من 3 عقود، بالإضافة إلى التتويج ببطولتي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفضل جروس الاعتذار عن الاستمرار في منصبه مع الأهلي بعد تحقيق الثلاثية التاريخية ليترك بصمة قوية داخل قلب كل مشجع أهلاوي.

جروس سبق له أن تولى قيادة الأهلي في مرتين سابقتين، حيث كانت الأولى في موسم 2014 واستمر خلالها لمدة موسمين (حتى 2016) وقد قدم الفريق خلالها مستويات رائعة.

وتوج جروس مجهوداته بتحقيق ثلاثة ألقاب، هي كأس ولي العهد بعام 2014 ولقب الدوري السعودي بعام 2015 وكأس خادم الحرمين الشريفين في 2015، قبل أن يعود مجددًا ويقود الأهلي في منتصف موسم 2016 واستمر حتى نهاية هذا الموسم، وبسبب تراجع الأداء والنتائج تمت إقالته حينها.

يتميز جروس في إدارته للمباريات، بالقدرة الفائقة على تعديل خطة اللعب أثناء المباريات، بحيث يعتمد على خطة 4-2-3-1، والتي تشهد اهتمامه الملحوظ بلاعبي خط الوسط، ولا يفضل الاعتماد على صانع ألعاب، ويتم إسناد مهمة صناعة اللعب للاعبي الوسط والجناحين.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة التعاون على ملعب ”الجوهرة“ بمدينة ”جدة“ يوم 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط، والوحدة صاحب المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.