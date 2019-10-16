تقارير: النادي الأهلي السعودي ينهي أزمة مدربه السابق برانكو إيفانكوفيتش

كشفت تقارير صحفية أن الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي الأهلي السعودي، أنهى أزمة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني السابق للراقي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فقد ”سلّم الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على فريق الأهلي، الشيك المالي الخاص بقيمة فسخ عقد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدرب المُقال، تفاديًا لتقديم المدرب شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)“.

وأقال الأهلي برانكو من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بعد سوء النتائج، وأسندت المهمة مؤقتًا إلى صالح المحمدي.

وقاد برانكو النادي الأهلي في 5 مباريات،ـ سجل خلالها انتصارين وتعادلًا، مقابل هزيمتين، حيث سجل الفريق 7 أهداف، واستقبل 8 أخرى.

وكان برانكو قد تفاجأ بقرار إقالته أثناء إدلائه بتصريحات تلفزيونية، عقب مباراة الأهلي أمام الوحدة، والتي تعرض فيها للخسارة بهدفين مقابل هدف.

وسعى برانكو للحصول على قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع الأهلي، والذي يقدر بـ 7 ملايين ريال.

مفاوضات

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن النادي الأهلي يفاوض عدة مدربين في الوقت الحالي لخلافة برانكو.

واجتمعت إدارة النادي الأهلي مع المدرب السويسري كريستيان جروس في دبي لتوقيع العقد الرسمي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالراقي، قبل أن يقرر المدرب حزم حقائبه والمغادرة إلى سويسرا، عقب فشل المفاوضات مع إدارة النادي، حيث فاجأ السويسري النادي بطلب رفع قيمة العرض المقدم إلى 4 ملايين يورو بعد أن وافق على مليونين و400 ألف يورو.

وكشفت التقارير أن إدارة الأهلي فتحت خط المفاوضات مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الأسبق لنادي الهلال.

وما زالت إدارة النادي الأهلي تحاول التعاقد مع المدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو، المدير الفني السابق لفريق مونتنيري المكسيكي، وذلك لقيادة فريقها الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

كما أبدت إدارة الأهلي اهتمامًا ملحوظًا بالمدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني السابق لنادي الوحدة ومدرب فريق كورينثيانز البرازيلي الحالي.

يذكر أن الأهلي عانى من النتائج السيئة تحت قيادة برانكو منذ بداية الموسم، حيث افتتح الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري السعودي بتعادل غير متوقع أمام العدالة بهدف لمثله، ثم حقق الفوز أمام الاتفاق خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليعود للخسارة مجددًا أمام ضيفه الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى المستوى الآسيوي تعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة من الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية الموسم الجاري وخرج من البطولة الآسيوية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 11 نقطة، عقب تحقيقه فوزًا ثمينًا على ضيفه الفيحاء بثلاثة أهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.