النادي الأهلي السعودي يفاوض دياز وكاريلي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن النادي الأهلي السعودي، تقدم بعرضين لاثنين من المدربين لخلافة الكرواتي برانكو في قيادة الفريق الذي يتولى تدريبه حاليًا المدرب الوطني صالح المحمدي.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن المدربين الاثنين هما الأرجنتيني رامون دياز والبرازيلي فابيو كاريلي مدرب كورنثيانز والوحدة السابق، وكلاهما يملك تجربة التدريب في الدوري السعودي، حيث قاد دياز الهلال والاتحاد، فيما قاد كاريلي فريق الوحدة.

وسبق وتقدمت الإدارة بعرض للمدرب السويسري كريستيان غروس قبل أن يرفض المدرب المقابل المادي البالغ نحو 2.4 مليون دولار سنويًا، حيث تعقدت مفاوضات الطرفين؛ ما دفع المدرب لتجاهل اتصالات الإدارة الأهلاوية.

وطالب غروس بالحصول على 4 ملايين دولار كراتب سنوي له وللجهاز المعاون، لكن إدارة الأهلي رفضت طلبات السويسري.

وتقدمت الإدارة الأهلاوية بعرض للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، الذي سبق وأشرف على الوحدة الموسم الماضي، حيث طلب المدرب مهلة لدراسة العرض.

كما تقدمت الإدارة بعرض للمدرب الأرجنتيني المعروف رامون دياز مدرب الهلال والاتحاد السابق، والذي سبق وحقق الدوري مع الزعيم.

وقال الإعلامي خالد القحطاني لبرنامج الدوري مع وليد عن أزمة مدرب الفريق: ”الأهلي نادٍ ”نخبوي“، لكنه لا يحافظ على مكتسباته .. لا عيب في المدرب صالح المحمدي، ولكنني مع عدم استمراره“.

وتابع: ”غروس مرتبط بعدة نجاحات مع النادي الأهلي ولا يمكن الجزم بقدومه قبل التوقيع .. المدرب هو الأساس ويجب على النادي التشبث به وإعطائه الفرصة كاملة“.

وعلق الإعلامي موسى المحياني: ”الأهلي له تاريخ كبير مع البرازيليين بالجانب التدريبي واللاعبين .. في عام ٢٠١٦ كانت الإدارة الأهلاوية ”قوية“ .. الموضوع ليس المدرب لكنه منظومة كاملة، وهذا ما يفتقده الأهلي لأنه بدون فكر استراتيجي على خطين متوازيين“.