الأضواء تتجه إلى مباراة السعودية ضد فلسطين في تصفيات كأس العالم

تخوض قطر، بطلة آسيا، أصعب اختبار لها حتى الآن في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، وتسعى الإمارات للحفاظ على بدايتها المثالية، لكن الأضواء ستسلط على منتخب السعودية، الذي يتجه إلى الأراضي الفلسطينية ليلعب لأول مرة هناك، غدا الثلاثاء.

ووافق الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبوع الماضي على مواجهة المنتخب الفلسطيني باستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام بالضفة الغربية، حيث يلتقي الفريقان في الأراضي الفلسطينية لأول مرة بعد أن خاضا مبارياتهما السابقة، ومن بينها مواجهة عام 2015 في المرحلة ذاتها بتصفيات كأس العالم، على ملاعب محايدة.

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة المنتخب السعودي بأنها ”تاريخية“، واستقبل بمكتبه في رام الله، أمس الأحد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بعد وصول بعثة الفريق الزائر عبر الأردن.

وقال عباس للصحفيين: ”هذه الزيارة تاريخية ونعتز بها وتجسد العلاقة التاريخية بين الجانبين“.

وأضاف المسحل: ”اليوم حدث تاريخي بالفعل ونحن سعداء للغاية بأن المنتخب الفلسطيني بدأ يحتضن مبارياته في ملعبه ونعد بأن تكون المباراة أشبه بالاحتفالية. نتطلع للتعاون بما يخدم مصلحة الكرة الفلسطينية“.

وتتصدر السعودية المجموعة الرابعة في الدور الثاني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بأربع نقاط من مباراتين، بالتساوي مع سنغافورة التي خاضت ثلاث مباريات، رغم البداية المحبطة الشهر الماضي حين تعادلت دون أهداف مع اليمن في البحرين.

واستعاد فريق المدرب إيرفي رينارد توازنه بالفوز 3-صفر على سنغافورة يوم الخميس الماضي، بفضل ثنائية عبد الفتاح عسيري، وسيتطلع إلى تعزيز موقعه في الصدارة حين يواجه المنتخب الفلسطيني الذي يملك ثلاث نقاط بعد فوزه على أوزبكستان قبل هزيمته أمام سنغافورة الشهر الماضي.

موعد مباراة فلسطين والسعودية

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة KSASPORTS.

وتستضيف قطر باستاد الجنوب، أحد ملاعب كأس العالم 2022، عُمان في مواجهة بين الفريقين المرشحين لصدارة المجموعة الخامسة.

وتتصدر قطر، التي ستشارك في كأس العالم باعتبارها الدولة المستضيفة لكنها تخوض التصفيات من أجل التأهل لكأس آسيا، المجموعة ولديها سبع نقاط من ثلاث مباريات، بينما يملك المنتخب العُماني سجلًا مثاليًا بعد أن خاض مباراتين، إذ يحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط عقب تغلبه على الهند وأفغانستان.

ويسافر المنتخب الإماراتي في رحلة طويلة إلى جنوب شرق آسيا لمواجهة تايلاند بعد فوزه على ماليزيا وإندونيسيا ليتصدر المجموعة السابعة بست نقاط. ولدى كل من تايلاند وفيتنام أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لماليزيا، بينما تتذيل إندونيسيا الترتيب دون نقاط بعد ثلاث مباريات.

وقال وليد عباس، قائد الإمارات، قبل المواجهة التي تقام باستاد تاماسات: ”إنها مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا. الأمر يتعلق بالحصول على النقاط الثلاث، لسنا بحاجة للحديث عن الأداء“.

”يجب أن ننتصر ونجمع النقاط منذ بداية التصفيات. أمامنا مباريات صعبة، خاصة أمام تايلاند“، مضيفًا أن السفر لمسافات طويلة يمثل تحديًا آخر أمام فريقه.

وتابع: ”نسافر لمسافة طويلة وهناك فارق توقيت كبير ويجب أن تكون عملية التعافي سريعة. هناك إرهاق في الفريق خاصة أننا لعبنا في الدوري المحلي ثم في المنتخب الوطني.

”مباراة تايلاند ستكون مختلفة، فالطقس مختلف لكن علينا تحقيق الفوز. نأمل أن نحصل على النقاط الثلاث وأن نقدم أداء أفضل“.

ورغم الفوز الساحق 5-صفر على إندونيسيا يوم الخميس الماضي بعد ثلاثية من المهاجم علي مبخوت، لا يزال المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك يطلب المزيد من لاعبيه ويعتقد أن فريقه كان يجب أن ينتصر بنتيجة أكبر.

وقال مدرب هولندا السابق بعد الفوز على إندونيسيا: ”اللاعبون كانوا منضبطين خططيًا ولعبوا جيدًا، لكن كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف“.

”أمامنا مباراة صعبة ضد تايلاند لكن أهم شيء الآن هو أننا نمتلك سجلًا مثاليًا بعد مباراتين“.

وتخوض البحرين مواجهة صعبة بملعبها ضد إيران المنتشية بانتصارها الساحق 14-صفر على كمبوديا الأسبوع الماضي في المجموعة الثالثة، بينما تلتقي سوريا، التي تتقاسم صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط مع الصين، مع جوام حيث تسعى لمواصلة انتصاراتها بعد فوزها 2-1 على جزر المالديف بفضل ثنائية عمر السومة.

وفي المجموعة الثالثة أيضًا، يلتقي العراق، الذي يملك أربع نقاط مثل البحرين بفارق نقطتين خلف إيران المتصدرة، خارج ملعبه مع كمبوديا، بينما يلعب الأردن، صاحب النقاط الأربع في المجموعة الثانية التي تتصدرها أستراليا بست نقاط، ضد نيبال التي اهتزت شباكها 12 مرة في مباراتين.

كما يلعب لبنان خارج الديار ضد سريلانكا في المجموعة الثامنة. ولدى المنتخب اللبناني ثلاث نقاط من مباراتين مقابل ست لكوريا الجنوبية التي تتقاسم الصدارة مع كوريا الشمالية.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.