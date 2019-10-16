وكيل عبدالفتاح آدم مهاجم نادي النصر السعودي يكشف سر إصابة اللاعب ومتى يعود للتدريبات؟ (فيديو)

تحدث هشام العريني، وكيل أعمال عبدالفتاح آدم، مهاجم نادي النصر السعودي، عن السر وراء غياب اللاعب الطويل عن الملاعب، وحقيقة أزمته المالية مع ”العالمي“.

وانتقل آدم، البالغ 24 عامًا، إلى نادي النصر، في الميركاتو الصيفي، قادمًا من فريق التعاون، إلا أنه لم يشارك في أي مباراة حتى الآن بسبب الإصابة، وسط إشاعات بانتهاء موسمه أو عودته في الجولات الأخيرة.

هشام العريني – وكيل أعمال "عبدالفتاح آدم" لـ #الديوانيه: عبدالفتاح آدم مقيد في كشوفات #النصر كلاعب سعودي و استلم جميع مستحقاته الماليه و مقدم العقد. pic.twitter.com/fNMtw3xxnD — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 15, 2019

وأوضح العريني في تصريحات تلفزيونية، أن آدم، تعرض لإصابة بنهاية الموسم الماضي، ولكنه شفي منها قبل أسبوع واحد فقط من الانتقال إلى النصر.

وأشار وكيل أعمال آدم، إلى أنه فور دخول اللاعب التدريبات الجماعية للنصر، عادت الإصابة مجددًا، وحدد الجهاز الطبي له فترة شهرين، قبل العودة إلى الملاعب.

ولفت العريني، إلى أن آدم، شعر بعد شهر و10 أيام بالتحسن، واستعجل في العودة إلى الملاعب، لتتجدد إصابته للمرة الثالثة، إذ يخضع حاليًّا لبرنامج تأهيلي مكثف.

هشام العريني – وكيل أعمال "عبدالفتاح آدم" لـ #الديوانيه: عبدالفتاح آدم سيعود للملاعب بعد مباراة #الهلال_النصر -بمشيئة الله-. pic.twitter.com/rQ0tokOlBv — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 15, 2019

وأبرز: ”وعلى البرنامج الذي وضع له سيكون جاهزًا بعد مباراة الهلال، أي بعد أسبوعين“.

وعن حقيقة أزمة اللاعب المالية مع النصر، أكد هشام العريني، أنه لا صحة لهذا الأمر، وآدم استلم جميع مستحقاته المالية من الإدارة، بالإضافة إلى جميع الامتيازات المالية المنصوص عليها في العقد.

آدم لم يخض مع النصر أي مباراة منذ انتقاله للنصر، بسبب الإصابة التي وصفها الجهاز الطبي في النصر بالغامضة.

وأوضحت تقارير صحفية أن الآلام تجددت للوافد الجديد للعالمي في التدريبات؛ ما جعل الإدارة تتناقش مع الجهاز الطبي حول إمكانية إرساله لأحد المراكز الطبية في دبي، من أجل التأهيل.

وشارك آدم مع التعاون في 39 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 19 هدفًا وصنع 3 أهداف.

ويتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز الثامن برصيد 8 نقط، خلف الهلال المتصدر بـ 16 نقطة.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الرائد في الـ 19 من أكتوبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على أن يواجه الهلال في الـ27 من الشهر ذاته ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.