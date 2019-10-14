فيتوريا يعد شباب نادي النصر السعودي بمنحهم الفرصة في المباريات المقبلة 

وعد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر السعودي، اللاعبين الشباب في النادي بمنحهم الفرصة في المباريات المقبلة، إذ أوصاهم بضرورة الاجتهاد والمواظبة على التدريبات.

ووجه المدرب البرتغالي حديثه للاعبين الشباب، إذ قال لهم، حسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“: ”شدوا الحيل، وواظبوا على التدريبات والاهتمام بأنفسكم، وأنتم نجوم المستقبل، والنصر ينتظر منكم الكثير“.

وقدم اللاعبون الشباب أمام نظرائهم في الفريق الأول أداءً مميزًا رغم الهزيمة 0 / 4 خلال المناورة التي جرت أمس الأول.

وأضاف فيتوريا عقب الاجتماع باللاعبين الشباب بعد نهاية المباراة: ”سأتابعكم خلال الفترة المقبلة، لأنني حريص على منحكم الفرصة لأنكم الفريق الذي يدعمنا، وإذا أقيم الدوري الرديف بالتأكيد سأستعين بعدد من الأسماء“.

يذكر أن النصراويين سيستأنفون تدريباتهم اليوم استعدادًا لمواجهة الرائد، السبت المقبل، في الجولة السابعة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

عبدالمجيد الصليهم

إلى ذلك، يسعى نادي النصر، لتقوية صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالتعاقد مع نجوم من العيار الثقيل، بهدف الحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

ويجهز مسؤولو العالمي للتعاقد مع نجم فريق الشباب السعودي، عبدالمجيد الصليهم، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، في شهر يناير.

وكان اللاعب السعودي، أعرب عن رفضه أمر تجديد عقده مع الليوث، وذلك قبيل انتهاء عقده مع النادي؛ ما يسمح له بحربة التوقيع لأي ناد آخر.

وفي السياق ذاته، فقد حدد النصر خيارًا آخر في حال فشل التعاقد مع الصليهم، وهو على لاجامي، البالغ من العمر 23 عامًا، في الميركاتو الشتوي.

ويواصل نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، مساعيه من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، خاصة أن المدرب المميز البرتغالي روي فيتوريا قد طلب هذه الصفقات.

سيلتقي النصر مع نظيره الرائد، وذلك على ملعب الملك عبدالله بـ”بريدة”، يوم السبت المقبل، والموافق الـ 19 من أكتوبر، في إطار منافسات الجولة السابعة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل النصر المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 8 نقاط من 5 مباريات إذ حقق الفريق العاصمي 3 انتصارات وتعادل خلال مباراتين.

من ناحية أخرى، ينتظر أن توقع إدارة النصر مع شركة الوفاق للسيارات لتكون الراعي الثاني للنادي بعد طيران الاتحاد.