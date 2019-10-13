تقارير: نادي النصر السعودي يتخذ أولى خطواته للتخلص من النيجيري أحمد موسى

كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي اتخذ أول خطوة في طريق التخلص من محترفه أحمد موسى، بعدما أثار الكثير من الأزمات في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”اليوم“ السعودية، فقد وضعت إدارة النصر حدًا لتجاوزات النيجيري أحمد موسى بعد أن أبلغت وكيل أعماله برغبتها في بيع عقد اللاعب الذي لم يشكّل أي إضافة للفريق ورغبة الجهاز الفني في تواجد لاعب أجنبي مؤثر في هذا المركز، بعد أن كانت قد فشلت في الميركاتو الصيفي في كسب توقيع الفرنسي فرانك ريبيري، بسبب المطالب المالية الكبيرة التي قدّمها مقابل تواجده في الدوري السعودي.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن تأخر موسى في العودة للرياض ليومين متتاليين لمواصلة برنامجه العلاجي تسبب في غضب البرتغالي فيتوريا الذي طالب الإدارة بسرعة البحث عن لاعب أجنبي آخر يشكل إضافة للفريق في الاستحقاقات المقبلة، بعد أن كان الجهاز الطبي قد شكا من الأعذار المتواصلة للاعب، وتطبيق البرنامج العلاجي بكل جدية، في الوقت الذي كان فيه اللاعب يسعى لأخذ موافقة الإدارة لاستكمال برنامجه العلاجي في عيادة ناديه السابق ليستر سيتي، والذي قبلت فيه الإدارة عذر اللاعب في التأخر لأسباب عائلية.

وسائل إعلام نيجيرية أكدت صباح الجمعة أن طرابزون سبور التركي مهتم بشراء عقد أحمد موسى وأن اللاعب عقد ووكيل أعماله اجتماعًا الأسبوع الماضي في لندن مع مفاوض نادي طرابزون، وبيّنت الصحافة النيجيرية أن إدارة الفريق التركي ستفتح موضوع انتقال اللاعب مع إدارة النصر، الاثنين المقبل.

وانتقل موسى للنصر مطلع استحقاقات الموسم الماضي، وتحديدًا في الثالث من أغسطس 2018 ولمدة أربع سنوات مقابل 140 مليون ريال في أكبر صفقة في الملاعب الآسيوية.

وكان زميل موسى الدولي أوجيني أونازي قد كشف عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، صباح أمس، أن موسى يسعى لمغادرة الدوري السعودي دون كشف الأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار في إشارة إلى عدم رغبة النصراويين في استمراره وتكملة عقده.

وبات موسى يمثل لغزًا جماهيريًا كبيرًا بعدما مرت 6 جولات من عمر الدوري هذا الموسم، ثاني مواسمه مع النصر، دون أن يقدم المنتظر منه ويكثر تردده على غرف العلاج.

وخلال 5 مباريات للنصر في الموسم الجاري حتى الآن لم يظهر أحمد موسى بأي هدف، في نفس الوقت لم يكن النجم الأبرز في تشكيلة العالمي عند التتويج بطلًا للدوري في الموسم الماضي وسجل 7 أهداف فقط وسحب منه البساط بشكل لافت عبدالرزاق حمد الله وجوليانو وآخرون وسط غضب من جانب الجماهير خاصة أن موسى يعد الصفقة الأغلى في تاريخ النصر الذي أنفق 15 مليون يورو لشرائه.

ولم يقدم أحمد موسى المستوى المنتظر منه حينما شارك برفقة منتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في مصر والتي حل فيها النسور الخضر في المركز الثالث ونالوا الميدالية البرونزية.

وكان البرتغالي فيتوريا قد واصل رفضه خوض مواجهات ودية رغم فترة التوقف الطويلة، حيث سعت الإدارة المشرفة على الفريق لإقناع فيتوريا بخوض مواجهة ودية واحدة قبل مواجهة الرائد الأسبوع المقبل، وبعد وصول موافقة ثلاثة أندية على خوض نزال تحضيري على ملعب النصر إلا أن فيتوريا رفض القرار خشية تعرّض اللاعبين للإصابات التي كلّفته الكثير في المواجهات الماضية.