ردود فعل واسعة لبيان الشباب ضد نادي النصر السعودي‎

أصدر مجلس إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، بيانًا ناريًا للرد على اتهامات النصر بشأن خشونة لاعبيه ضدهم.

وكان نادي النصر، قد أصدر بيانًا رسميًا، للاعتراض على سوء استخدام تقنية الفيديو VAR في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكان من ضمنها اعتراضه على أخطاء الحكام في مباراة الشباب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر اليوم بيانًا رسميًا، من أجل الرد على بيان النصر، حيث جاء كالآتي:

اطلعنا على البيان الهزلي الصادر عن إدارة نادي النصر الذي يتهم فيه لاعبي نادي الشباب بالخشونة المتعمدة ضد لاعبيهم، ولعلنا نسأل مصدري هذا البيان، هل كنتم تشاهدون مباراة أخرى أو هل تعتقدون أن لا أحد شاهد المباراة سواكم، فما تحدثتم عنه لم يحدث في المباراة إطلاقًا، إذ لم يتم تغيير أي لاعب نصراوي بداعي الإصابة، وما ذكرتموه أن اللاعب جوليانو تعرض للإصابة وتوقف عن اللعب لمدة شهر بسببها فهو كذب وافتراء، لأنه لعب المباراة التي تليها مباشرة كلاعب أساسي.

ولو تم تطبيق المعايير الواردة في بيان ”تصدير الأزمة“ وتمت العودة لحكم الفيديو لكان من العدل والمفترض طرد لاعبي فريقكم ”أمرابط والغنام وحمدالله“.

ودشن الجمهور هاشتاغًا باسم ”#الشباب_يجلد_صغير_الرياض“، والذي لاقى سجالًا كبيرًا بين المغردين على موقع التدوينات القصيرة، وتنوعت الآراء بين متفق مع بيان الشباب وبين مدافع عن ”العالمي“.

وقال مغرد يدعى راكان: ”بيان نادي الشباب كان صاعقًا للسويكت، من بدايته إلى نهايته

وللأمانة ما كان عندهم خيار إلا إنهم يردون هالرد القاسي على بيان صغير الرياض“.

#الشباب_يجلد_صغير_الرياض

بيان نادي الشباب كان صاعق للسويكت وربعه

من بدايته الى نهايته

وللامانه ماكان عندهم خيار الا انهم يردون هالرد القاسي على بيان صغير الرياض pic.twitter.com/WpSTusKehE — Rakan bin turki (@170_rakan) October 12, 2019

وأشار آخر: ”الحمدلله رجع النصر اللي نعرفه.. بيانات وتخبطات وانهزامية.. أدام الله هالتخبطات.. ونركز بالملعب ونأخذ البطولات دون تدخلات خارجية من اللجان الصفراء.. والله يالصرامي دخلكم بجدار“.

الحمدلله رجع النصر اللي نعرفه ..بيانات وتخبطات وإنهزامية .. أدام الله هالتخبطات ..ونركز بالملعب وناخذ البطولات بدون تدخلات خارجية من اللجان الصفراء .. والله ي الصرامي دخلكم بجدار ????????#الشباب_يجلد_صغير_الرياض — علكة (@gum2099) October 12, 2019

بيان النصر

وكان نادي النصر قد أصدر بيانًا رسميًا، للاعتراض على سوء استخدام تقنية الفيديو VAR في مباريات الفريق الأول لكرة القدم بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووجه النصر 5 أسئلة نارية إلى اتحاد الكرة، في ظل المطالبة بالعدالة التحكيمية ورفع المستوى التحكيمي في مباريات العالمي.

وجاء بيان النصر كالآتي..

”انطلاقًا من الدعم المادي والمعنوي الكبير من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -سلمه الله وحفظه- للرياضة السعودية ولكافة الأندية، لرفع مستوى المنافسة العادلة بينها على حد سواء، ولأن إدارة نادي النصر بقيادة د. صفوان بن سلمان السويكت مؤتمنة على حقوق النادي أمام مشجعيه، فقد تابعت الإدارة الحوار الدائر بين رئيس اتحاد الكرة الأستاذ/ ياسر المسحل، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسباني السيد فيرنارد تيراسكو، واستغربت وبشدة التبريرات غير المفهومة للدفاع عن الأداء الضعيف لتقنية (VAR) في عدد من المباريات هذا الموسم، ومن حقها أن تتساءل عما يلي:

أولًا: في مباراة نادي النصر الأولى ضد نادي ضمك في الرياض، قام الحكم النيوزلندي (ماثيو كونغر) بالعودة لتقنية (VAR) في أكثر من لقطة، وعدل عن قراره مرارًا، بحثًا عن العدالة للجميع، وقد رحبت الإدارة بهذه القرارات حتى وإن كانت لم تصب في مصلحة نادي النصر، لكن السؤال المهم لماذا غابت هذه التقنية عن مباراة نادي النصر الثانية ضد نادي الفتح في الأحساء بإداراة الحكم الروماني (أوفيديو هاتيجان)، ولماذا تعطلت طوال اللقاء؟!!! ولماذا وقف الحكم الروماني موقف المتفرج أمام العنف والخشونة المفرطة التي تعرض لها نجوم النصر، ودفع ثمنها غاليًا النجم أحمد موسى بإصابة منعته من مشاركة ناديه ومنتخب بلاده قرابة شهرين؟!!!

ثانيًا: لماذا تكرر العنف وزادت الخشونة ضد لاعبي النصر في المباراة الثالثة ضد نادي الشباب بإدارة الحكم البولندي (دانيال ستيفانسكي)، في تجاهل اللوائح والأنظمة التي تنص على اللعب النظيف والحفاظ على سلامة اللاعبين، ولماذا لم تفرض العقوبات ضد من يمارس الخشونة والعنف الذي كان ضحيته النجم جوليانو بإصابة أبعدته عن الملاعب شهرًا، ولماذا لم يعد الحكم إلى تقنية (VAR) في أكثر من لقطة ظهر فيها عنف وخشونة مثل الدخول العنيف من لاعب الشباب محمد سالم على النجم عبد الرزاق حمد الله؟!!!

ثالثًا: لماذا رفض الحكم النرويجي (سفاين موين) في مباراة نادي النصر الرابعة ضد نادي الحزم في الرياض الرجوع لتقنية (VAR) بنفسه مع شدة مطالبة اللاعبين بذلك، واكتفى بالمحادثة اللاسلكية بينه وبين حكم تقنية (VAR) التركي (كونيت شاكير) في كل الحالات الجدلية، وعلى رأسها:

1- لقطة هدف الحزم الوحيد، رغم إشارة المساعد الثاني النرويجي (ماغنوس لودينبرغ) بعدم صحة الهدف، وإجماع خبراء التحكيم بعدم صحته.

بيان من مجلس إدارة نادي #النصر .. pic.twitter.com/nmtT8Bku2i — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) October 9, 2019

2- لقطة العرقلة الواضحة للنجم سلطان الغنام، والدفع المتعمد للنجم فهد الجميعة داخل منطقة الجزاء، في حين أجمع خبراء التحكيم على أحقية النصر بضربتي جزاء في تلك المباراة؟!!!

رابعًا: لماذا رفض الحكم البرتغالي (ارتور سواريس) في مباراة نادي النصر الخامسة ضد نادي الأهلي في جدة الرجوع لتقنية (VAR) بنفسه مع شدة مطالبة اللاعبين بذلك، في كثير من الحالات الجدلية داخل منطقة الجزاء خاصة للنجم عبد الرزاق حمد الله.

خامسًا: لماذا يرفض حكام الساحة للمباريات التي يكون أحد طرفيها نادي النصر، العودة إلى تقنية (VAR) في الحالات الجدلية، ويعودون إليه في مباريات الفرق الأخرى؟!!!

كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات صريحة وواضحة، لذا فإن إدارة نادي النصر بقيادة د.صفوان بن سليمان السويكت تطالب برفع مستوى الأداء التحكيمي وتطبيق مبدأ العدالة والتنافس الشريف وتطبيق تقنية (VAR) على جميع الأندية بمستوى واحد، ومع تحسينها وإظهار لقطات فيديو واضحة بكاميرات خاصة بهذه التقنية للحكام وللمشجعين والمشاهدين على صعيد واحد، كما هو مطبق في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، كما تعد الإدارة جماهير الشمس بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وستدافع عن حقوق النادي الاستثنائي بكل ما أوتيت من قوة بما تكفله اللوائح والأنظمة والقوانين المرعية“.