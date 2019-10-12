تقارير: أحمد موسى نجم نادي النصر السعودي يستغيث بزميله للرحيل عن ”العالمي“

أثارت صحيفة ”Takvim“ التركية الجدل في تقرير لها بشأن الحياة الكروية التي يعيشها النيجيري أحمد موسى، نجم نادي النصر السعودي الحالي، بعد أن ذكرت أن اللاعب مستبعد من قبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وموسى البالغ من العمر 27 عامًا، انتقل إلى نادي النصر في صيف 2018، قادمًا من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، حيث لعب 28 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8 أخرى.

إدارة النصر كانت قد ذكرت مرارًا أن اللاعب يعاني من إصابة وهي السبب في عدم تواجده في تشكيلة الفريق حتى الآن، رغم مرور ست جولات من بداية الدوري.

وكانت الصحيفة التركية تتحدث عن رسالة أرسلها اللاعب لإدارة طرابزون سبور التركي عبر زميله في المنتخب النيجيري أوجيني أونازي، يطلب فيها رحيله عن النصر.

وقالت الصحيفة التركية، إن أحمد موسى بعث لزميله في المنتخب ليخاطب إدارة النادي التركي؛ لأجل الدخول في مفاوضات مع النصر لضمه في الميركاتو الشتوي المقبل.

وجاءت رسالة موسى لزميله النيجيري وكأنها استغاثة، حيث أوضح له بأن حياته الكروية في خطر حال استمر في النصر؛ بسبب تجاهل المدرب له وعدم لعبه حتى الآن.

يذكر أن اللاعب النيجيري أونازي لعب في وقت سابق دور الوسيط بين موسى وطرابزون سبور، لنقل نجم النصر الحالي إلى الفريق التركي.

تجدر الإشارة إلى أن نادي النصر كان يرغب بالفعل في التخلي عن ”موسى“ في الصيف الحالي، وتعويضه بصفقة أجنبية جديدة، ولكنه فشل في تسويقه بالشكل الذي يعوض الأموال التي صرفها عليه.

التدريبات

وكانت تقارير سعودية قد أشارت إلى أن إدارة النصر قبلت الاعتذار الذي تقدم به أحمد موسى عن التأخر يومين في العودة للتدريبات.

وكان من المفترض أن يصل المهاجم النيجيري الرياض، يوم الأربعاء الماضي؛ للانخراط في برنامجه الطبي التأهيلي تمهيدًا للعودة للتدريبات الجماعية، لكنه وصل يوم أمس الجمعة.

وقد تواجد أحمد موسى في عيادة النادي لمواصلة برنامجه التأهيلي في إطار خطة تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها خلال مواجهة الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي وأبعدته عن مباريات النصر ضد الشباب والحزم والأهلي.

وأوضحت صحيفة ”الرياضية“ أن موسى شرح للجهازين الفني والإداري الظروف الخاصة التي منعته من الحضور في الموعد المحدد، مشيرًا لانتظامه في برنامجه التأهيلي خلال العطلة التي حصل عليها اللاعبون من روي فيتوريا المدير الفني للفريق.

وقد تفهم الجهازان الفني والإداري تلك الظروف وقبلا اعتذار اللاعب، ومن المقرر أن يخضع موسى لفحص طبي جديد لتحديد مدى تطور حالته الصحية وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.