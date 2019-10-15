رينارد عقب مباراة السعودية وفلسطين: راضٍ عن التعادل والنتيجة إيجابية

عبّر المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد عن رضاه التام عن التعادل السلبي مع المنتخب الفلسطيني خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال رينارد خلال المؤتمر الذي عُقد عقب المباراة:“أعتقد أن النتيجة إيجابية بغض النظر عن أي شيء آخر، كونها مباراة خارج أرضي وبين جماهير المنتخب المنافس“.

وكانت مباراة، اليوم، هي الأولى للمنتخب السعودي في رام الله وقد بات ”الأخضر“ سادس منتخب آسيوي يواجه نظيره الفلسطيني على ملعب فيصل الحسيني في بلدة رام الله المجاورة للقدس.

وأضاف:“كنا ندرك صعوبة المباراة من قبل، وهذا ما ظهر جليًا أثناء مجرياتها، خاصة أن منتخب فلسطين ليس سهل المنال على أرضه“.

واعترف رينارد بأن الفريق غاب عنه التسديد على مرمى الفريق المنافس بشكل كافٍ، وهو ما حدَّ من خطورة المنتخب السعودي في المباراة.

وأضاف:“لدى المنتخب السعودي مجموعة جيدة من الأسماء الشابة والتي تحتاج للدعم والمزيد من الوقت للتأقلم وتقديم أفضل ما لديها“.

— أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمدير الفني إيرڤي رينارد بعد نهاية المباراة ????⬇️#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/N9Rf5l1ywx — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 15, 2019

وانتهت مباراة السعودية ضد فلسطين بالتعادل السلبي، في المواجهة التي احتضنها استاد فيصل الحسيني بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وقدّم المنتخب الفلسطيني أداءً مميزًا، حيث مالت الأفضلية له خلال الشوطين، في حين لم يظهر المنتخب السعودي بنفس المستوى الذي قدمه في المباراة الماضية، حيث لم يشكل لاعبوه الخطر على مرمى أصحاب الأرض.

وكان المنتخب الفلسطيني قريبًا من التسجيل مبكرًا، حينما سنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه تامر صيام الذي تلقى كرة عائدة من المدافع عبدالله مادو ليسددها بطريقة مقصية إلا أنها غالطت الشباك.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن منتخب أوزبكستان المتصدر، وارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 4 نقاط، ليبقى في المركز الثالث.