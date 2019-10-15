التعادل السلبي يفرض نفسه على مباراة فلسطين ضد السعودية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم

انتهت مباراة السعودية ضد فلسطين بالتعادل السلبي، في المواجهة التي احتضنها استاد فيصل الحسيني بمدينة رام الله، يوم الثلاثاء، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

قدّم المنتخب الفلسطيني أداءً مميزًا، حيث مالت الأفضلية له خلال الشوطين، في حين لم يظهر المنتخب السعودي بنفس المستوى الذي قدمه في المباراة الماضية، حيث لم يشكل لاعبوه الخطر على مرمى أصحاب الأرض.

وكان المنتخب الفلسطيني قريبًا من التسجيل مبكرًا، حينما سنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه تامر صيام الذي تلقى كرة عائدة من المدافع عبدالله مادو ليسددها بطريقة مقصية إلا أنها غالطت الشباك.

وواصل المنتخب الفلسطيني هجومه وأهدر مهاجمه صالح شحادة هدفًا محققًا عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله إسلام البطران ليحول الكرة برأسه، إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس محمد العويس.

وكاد المنتخب الفلسطيني أن ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف حينما سنحت له فرصة محققة لمهاجمه صالح شحادة الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله نظمي البدوي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية، إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الرابعة، يواجه الأخضر منتخب أوزباكستان منتصف الشهر المقبل في طشقند.#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/62zr8VfkZj — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 15, 2019

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الفلسطيني أداءه المميز وكان قريبًا من افتتاح التسجيل حينما أهدر مهاجمه صالح شحادة الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله تامر صيّام ليسدد الكرة قوية، إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس محمد العويس.

وحاول الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر تحسين أداء الأخضر حينما أجرى تغييرين متتاليين، الأول كان بدخول اللاعب عبدالإله المالكي بديلًا ليحيى الشهري، ودخول المهاجم فراس البريكان بديلًا لزميله المهاجم عبدالله الحمدان.

وتحسن أداء المنتخب السعودي خلال عشر دقائق، وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه هتّان باهبري حينما اخترق دفاع المنتخب الفلسطيني وسدد كرةً قوية إلا أنها اعتلت العارضة.

وفي الدقائق العشر الأخيرة، كثف المنتخب الفلسطيني هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه البديل محمد صالح الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله تامر صيّام ليواجه المرمى ويسدد الكرة التي وصلت سهلة في يد الحارس محمد العويس.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، أهدر مهاجم منتخب فلسطين محمد صالح هدفًا محققًا؛ حينما تلقى تمريرة مميزة من زميله محمد يامين ليواجه المرمى، إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن منتخب أوزبكستان المتصدر، وارتفع رصيد منتخب فلسطين إلى 4 نقاط، ليبقى في المركز الثالث.