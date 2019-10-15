نادي الهلال السعودي يتلقى أخبارًا سارة قبل مواجهة ضمك في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال السعودي، من العودة لمباريات ”الزعيم، بعدما تأكدت جاهزيته الكاملة إثر تعافيه من الإصابة التي ألمت به خلال الأيام الماضية، إذ شهدت التدريبات الجماعية لفريقه مشاركته بفاعلية، اليوم الثلاثاء، ليصبح متاحًا للروماني رازفان لوشيسكو في المباراة المقبلة أمام ضمك ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة.

يذكر أن الدوسري تعرّض لإصابة في أعقاب مباراة فريقه أمام السد القطري التي انتهت بفوز هلالي بأربعة أهداف لهدف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ولم يتمكن من الانتظام في الحصص التدريبية للهلال إبان أيام ”فيفا“ الأسبوع المنصرم، وفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“.

ويعاني ”الزعيم“ من الغيابات المتكررة للاعبيه منذ انطلاقة الموسم، إذ تعرض البريك، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، إضافة إلى نواف العابد ومحمد كنو، وعبدالله المعيوف، وعمر خربين، إلى إصابات متفرقة ما أجبر مدربه لوشيسكو على الزج بأكبر عدد من اللاعبين، ليصبح الهلال الأكثر إشراكًا للعناصر بين أندية الدوري بـ28 لاعبًا.

ويبحث الفريق العاصمي عن فوز دوري جديد يعزز من صدارته أمام ضمك، في وقت يتأهب فيه لإتمام مهمة التأهل آسيويًا أمام السد، الثلاثاء المقبل.

ويستضيف الهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، فريق ضمك، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

???? فيديو | سالم الدوسري يقوم بتوزيع الحلا على لاعبي الهلال بمناسبة قدوم مولودته سڤانا ???????? pic.twitter.com/CQuQleIHQA — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) October 15, 2019

خربين

وكان نادي الهلال السعودي أعلن عن غياب نجمه السوري عمر خربين لفترة تتجاوز الشهر، بعد إصابته مع منتخب بلاده في المباراة الماضية أمام المالديف، بالجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال النادي عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الاثنين، إن الفحوصات الطبية، التي خضع لها خربين أكدت إصابته ”بالتواء في مفصل القدم يحتاج معه لبرنامج علاجي وتأهيلي، تتراوح مدته بين 4 و6 أسابيع“.

ومن المنتظر أن يغيب خربين عن مباريات فريقه الهلال أمام ضمك، والنصر، والفتح، بالدوري، وعرعر بكأس الملك، علما بأنه غير مقيد بقائمة الزعيم بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.