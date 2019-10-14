رسميًا.. نادي الهلال السعودي يكشف مدة غياب عمر خربين (صورة)

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، رسميًا، مدة غياب مهاجمه السوري عمر خربين، بعد إصابته في مفصل القدم.

وأكد الهلال غياب عمر خربين عن الملاعب 6 أسابيع، وكانت إدارة الهلال قد أرسلت خطابًا لإدارة المنتخب السوري تطلب من خلاله التقرير الطبي الخاص بحالة اللاعب عقب إصابته في مباراة سوريا والمالديف الأخيرة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي شهدت فوز نسور قاسيون 2/1.

وتعرض عمر خربين لالتواء في كاحل القدم بعد التحام مع أحد لاعبي المالديف ليخرج من الملعب مصابًا.

وتمثل إصابة عمر خربين ضربة قوية للهلال ومدربه الروماني رازفان لوسيسكو، إذ سيغيب اللاعب عن 4 أو 5 مباريات في الدوري السعودي، أمام ضمك والنصر والفتح والعدالة، وقد يلحق بمباراة الزعيم مع الأهلي يوم 29 نوفمبر، كما سيغيب خربين عن مباراة الهلال أمام السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز الهلال 4/1 على السد في مباراة الذهاب في قطر، ما يعني أنه قطع مشوارًا كبيرًا للوصول إلى النهائي، لكن ذلك يعني فقدان الزعيم جهود عمر خربين في مباراتي النهائي يومي 9 نوفمبر و24 نوفمبر.

ويعاني الهلال من كثرة عدد اللاعبين المصابين، حيث لعب الفريق مباراته أمام الاتفاق دون عدد من لاعبيه الأساسيين، لكنه فاز 4/1، ليتصدر جدول الترتيب.

ويواصل نواف العابد برنامجه العلاجي، فيما أعلن الهلال غياب محمد كنو من 6 إلى 8 أسابيع عن الملاعب، وفق الفحوصات التي أجراها مؤخرًا في برشلونة.

وسيحتاج الحارس عبدالله المعيوف إلى 10 أيام، حيث تأكد غيابه عن مباراة ضمك، يوم الجمعة المقبل، في حين أكد مصدر طبي في نادي الهلال أنه سيكون جاهزًا للمشاركة أمام السد القطري في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 22 من أكتوبر الحالي.

وينتظر أن يعود اللاعب سالم الدوسري للتدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين، على أن تتحدد مشاركته في مباراة ضمك من عدمها منتصف الأسبوع المقبل.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 16 نقطة من 6 مباريات، بعدما حقق الفوز 5 مرات، وتعادل مرة، ويتقدم بـ4 نقاط عن الوحدة أقرب مطارديه.