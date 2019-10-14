الأخضر سيعاني.. مشكلة تواجه منتخب السعودية ضد فلسطين (فيديو)

سيواجه المنتخب السعودي صعوبات كبيرة حينما يخوض مباراته ضد فلسطين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الله الفلسطينية.

وحظى وفد المنتخب السعودي الذي يرأسه ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة باستقبال حافل من جانب السلطات الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

ووافق الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبوع الماضي على مواجهة المنتخب الفلسطيني باستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام بالضفة الغربية، إذ يلتقي الفريقان في الأراضي الفلسطينية للمرة الأولى بعد أن خاضا مبارياتهما السابقة، ومن بينها مواجهة عام 2015 في المرحلة ذاتها بتصفيات كأس العالم، على ملاعب محايدة.

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة المنتخب السعودي بأنها ”تاريخية“، واستقبل بمكتبه في رام الله، أمس الأحد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بعد وصول بعثة الفريق الزائر عبر الأردن.

وقال عباس للصحفيين: ”هذه الزيارة تاريخية ونعتز بها وتجسد العلاقة التاريخية بين الجانبين“.

وتتصدر السعودية المجموعة الرابعة في الدور الثاني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بأربع نقاط من مباراتين، بالتساوي مع سنغافورة التي خاضت ثلاث مباريات، رغم البداية المحبطة الشهر الماضي حين تعادلت دون أهداف مع اليمن في البحرين.

#الدوري_مع_وليد ما الذي سيعاني منه لاعبي المنتخب السعودي باللعب على الأرضية الصناعية أمام فسطين.. طارق كيال يجيب.#السعودية_فلسطين pic.twitter.com/2GS2GG3FdJ — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 13, 2019

غير أن المنتخب السعودي يواجه مشكلة فنية كبيرة خلال المباراة تتمثل في أرضية ملعب فيصل الحسيني الصناعية وهو ما ركزت عليه تقارير سعودية أشارت إلى أثره الكبير سلبيًّا على مستوى اللاعبين.

وقال بدر الصقري محلل برنامج ”الدوري مع وليد“ :“بنسبة 40% ستؤثر أرضية ملعب مباراة السعودية وفلسطين على لاعبي الأخضر“.

وعن الأمر ذاته علق حسين الصادق مدير المنتخب السعودي قائلًا :“وجدنا كل ترحيب وحفاوة من قبل الإخوان في فلسطين.. الملعب الصناعي لن يجعلنا نتقاعس عن الظهور بالمستوى المطلوب“.

وتابع بدر الصقري :“أرضية ملعب مباراة السعودية فلسطين ستكون مرهقة للاعبي الأخضر.. ونتيجة مباراة سنغافورة ليست مقياسًا للحكم على مستوى المنتخب السعودي“.

واتفق محمد الدهش مع الأرضية ملعب مباراة السعودية فلسطين ستكون متعبة للاعبي الأخضر لعدم تعودهم عليها“.

وقال ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي في تصريحات تلفزيونية :“سعيد كوني أول رئيس اتحاد سعودي يزور الأراضي الفلسطينية.. استقبلنا الرئيس محمود عباس بحفاوة كبيرة ولا أتعجب من ترحاب الفلسطينيين فهم أصحاب شجاعة و كرم“.

وعلق جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني :“السعودية تمارس دعمها غير المحدود لفلسطين كقضية وطنية والآن كهوية.. تشرفنا بالمنتخب السعودي، كلا الشعبين سعيد جراء هذا الحدث غير المسبوق“.