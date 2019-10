مباراة فلسطين ضد السعودية.. أعضاء الوفد المرافق لـ“الأخضر“ يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى (فيديو)

View this post on Instagram

حرص وفد من إداريي #المنتخب_السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، على الصلاة في #المسجد_الأقصى المبارك بالقدس. وضم الوفد السعودي 13 شخصًا، يرافقهم شخصيات فلسطينية. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد#السعودية #الرياض #جدة #فيديو #ترند #فلسطين #القدس #المسجد_الاقصى #المنتخب_السعودي_في_فلسطين #palestine #saudi #vidoe #trend #news