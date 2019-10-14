مباراة فلسطين ضد السعودية.. أعضاء الوفد المرافق لـ“الأخضر“ يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى (فيديو)

حرص وفد من إداريي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، على الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بالقدس.

وضم الوفد السعودي 13 شخصًا، يرافقهم شخصيات فلسطينية.

فديو .. اعضاء الوفد المرافق للمنتخب السعودي يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى قبل قليل ..#في_المرمى #الاخضر_في_فلسطين pic.twitter.com/DezqavopCA — العربية – في المرمى (@FilMarma) October 14, 2019

وكان المنتخب السعودي قد وصل إلى رام الله، أمس الأحد، تمهيدًا لمواجهة نظيره الفلسطيني غدًا الثلاثاء، على ملعب فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط لمنتخب فلسطين الثالث.

ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة يزورون المسجد الأقصى pic.twitter.com/z3g8wAWjV3 — العربية – في المرمى (@FilMarma) October 14, 2019

وبدأ المنتخب السعودي تدريباته، يوم الأحد، على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام الله، استعدادًا لمواجهة فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

وأجرى ”الأخضر“ تدريباته على الملعب بعد فترة قصيرة من وصوله إلى فلسطين ظهر يوم الأحد، واعتمد المدرب الفرنسي هيرفي رينار على الجوانب اللياقية، قبل أن يجري بعض التدريبات التكتيكية.

وسيعقد المدرب الفرنسي مؤتمرًا صحافيًا ظهر اليوم الاثنين، للحديث عن المباراة التي ستقام يوم الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة.

عاجل ????

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وأعضاء إدارة #المنتخب_السعودي يزورون #المسجد_الأقصى ويؤدون الصلاة فيه. pic.twitter.com/KsDdIR6QdL — ❣️ نديم الرووح ❣️ (@nadimalruwh) October 14, 2019

ووافق الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبوع الماضي على مواجهة المنتخب الفلسطيني باستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام بالضفة الغربية، حيث يلتقي الفريقان في الأراضي الفلسطينية لأول مرة بعد أن خاضا مبارياتهما السابقة، ومن بينها مواجهة عام 2015 في المرحلة ذاتها بتصفيات كأس العالم، على ملاعب محايدة.

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة المنتخب السعودي بأنها ”تاريخية“، واستقبل بمكتبه في رام الله، أمس الأحد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بعد وصول بعثة الفريق الزائر عبر الأردن.

وقال عباس للصحفيين: ”هذه الزيارة تاريخية ونعتز بها وتجسد العلاقة التاريخية بين الجانبين“.

وأضاف المسحل: ”اليوم حدث تاريخي بالفعل ونحن سعداء للغاية بأن المنتخب الفلسطيني بدأ يحتضن مبارياته في ملعبه ونعد بأن تكون المباراة أشبه بالاحتفالية. نتطلع للتعاون بما يخدم مصلحة الكرة الفلسطينية“.

وتتصدر السعودية المجموعة الرابعة في الدور الثاني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بأربع نقاط من مباراتين، بالتساوي مع سنغافورة التي خاضت ثلاث مباريات، رغم البداية المحبطة الشهر الماضي حين تعادلت دون أهداف مع اليمن في البحرين.

واستعاد فريق المدرب إيرفي رينارد توازنه بالفوز 3-صفر على سنغافورة يوم الخميس الماضي، بفضل ثنائية عبد الفتاح عسيري، وسيتطلع إلى تعزيز موقعه في الصدارة حين يواجه المنتخب الفلسطيني الذي يملك ثلاث نقاط بعد فوزه على أوزبكستان قبل هزيمته أمام سنغافورة الشهر الماضي.

موعد مباراة فلسطين والسعودية

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة KSASPORTS.