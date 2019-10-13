”فتح“ ردًا على منتقدي زيارة المنتخب السعودي: السفير القطري يصل غزة عبر مطار بن غريون

هاجم القيادي في حركة ”فتح“ منير الجاغوب، الفصائل الفلسطينية التي انتقدت زيارة المنتخب السعودي للضفة الغربية، في إطار مباريات تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال الجاغوب، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن“الأجدر بتلك الفصائل أن توجه انتقادها للسفير القطري محمد العمادي الذي يصل إلى قطاع غزة عبر مطار بن غريون الإسرائيلي“، مشيرًا إلى أن ”حقائب الدولارات التي يحملها تدخل للقطاع عبر إسرائيل“.

وأضاف الجاغوب:“المنتخب السعودي يزور رام الله لأهداف رياضية ولدعم الرياضة الفلسطينية“، مشددًا على أنه ”لا علاقة للسياسة بزيارة الوفد السعودي“.

وتساءل:“هل يأتي العمادي عن طريق مطار غزة الدولي، أم أنه يذهب إلى تل أبيب قبل أن يصل، ثم متى تخلّت السعودية عن دعم الشعب الفلسطيني ومسؤولياتها تجاهه، فهي من أكثر الدول الداعمة للقضية ماديًا وسياسيًا سواء على المستوى العربي أو الدولي“.

وتابع: ”من ينتقد تلك الزيارة عليه أن يكون منصفًا ويوجه الانتقاد لتلك الزيارات التي تتم عبر مطار تل أبيب، ويعمل على فصل غزة عن الضفة الغربية، ويستقبل رياضيين إسرائيليين على أراضيه“، في إشارة إلى مشاركة رياضيين إسرائيليين في بطولة العالم لألعاب القوى التي أقيمت في قطر.

يذكر أن فصائل فلسطينية بينها: حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وجهت انتقادات لزيارة المنتخب السعودي للضفة الغربية.

وتلتقي تلك الفصائل بالسفير القطري محمد العمادي الذي يصل القطاع عبر مطار بن غريون الإسرائيلي، وينسق مع الإسرائيليين بشأن المشاريع القطرية في غزة.