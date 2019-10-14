تقارير: نادي الاتحاد السعودي يتفق مع رومارينيو لتجديد تعاقده حتى 2022

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، تدخلت بقوة لمنع لاعبها البرازيلي رومارينيو من الرحيل إلى نادي كورينثيانز البرازيلي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”عكاظ“، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادرها، فإن إدارة نادي الاتحاد الحالية توصلت لاتفاق مع رومارينيو لتمديد عقده موسمين إضافيين حتى عام 2022 ليصبح لاعبًا اتحاديًّا، وجار صياغة بنود العقد الجديد بعد أن تم الاتفاق على جميع التفاصيل المالية بين الطرفين.

وأوضحت المصادر، أن رغبة رومارينيو حسمت بقاءه مع العميد؛ ما سهل الطريق لإدارة الاتحاد لإغلاق ملف استمرار اللاعب ضمن كتيبة النمور الاتحادية، رغم أن نادي كورينثيانز البرازيلي كان ينتظر دخول النجم رومارينيو لفترة ستة الأشهر من أجل التعاقد معه وتحديدًا في شهر يناير المقبل، بعد أن فشلت مفاوضاته في مطلع يناير الماضي، حيث تقدمت بعرض لإدارة الاتحاد السابقة برئاسة لؤي هشام ناظر من أجل شراء بطاقة رومارينيو بمبلغ 18 مليون ريال سعودي، وتم رفض ذلك العرض في حينه.

رومارينيو يحتل صدارة الهدافين للدوري برفقة محرتف الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو برصيد 5 أهداف لكل منهما، إذ سجل رومارينيو أهدافه في شباك الرائد ”هدفين“، والهلال والشباب والتعاون هدفًا واحدًا في مرمى كل فريق.

رومارينهو أفضل لاعب في شهر سبتمبر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ???????? pic.twitter.com/lndX2dAJ0V — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 12, 2019

يذكر أن رومارينيو، البالغ 28 عامًا، انضم إلى نادي النصر، في صيف 2018، قادمًا من صفوف الجزيرة الإماراتي، حيث شارك مع الفريق الأول في 43 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 2 آخرين.

وكان رومارينيو أشاد أخيرًا بقوة الدوري السعودي للمحترفين، وقال إنه الأقوى في مسيرته.

وأضاف: ”كانت لدي تجربة لعب في الإمارات وقطر، ولكن كل دوري مختلف عن الآخر، ولكن الدوري السعودي أكثر قوة وتماسكًا“.

وتابع: ”الوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، كانت اللحظة الأفضل في الموسم الماضي، خاصةً أنها كانت بعد 6 أشهر فقط من وصولي إلى المملكة“.

وأردف: ”مباراتانا أمام النصر والهلال كانتا الأصعب في الموسم الماضي، لكونهما من أقوى الفرق في السعودية“.

رومارينيو قد فاز بجائزة أفضل لاعب عن شهر سبتمبر في الدوري السعودي للمحترفين.