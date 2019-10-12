نادي الاتحاد السعودي يحدد بديل لويس سييرا ويخطط للتعاقد مع 4 لاعبين جدد

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، بدأت الاستعداد للميركاتو الشتوي مبكرًا لتدعيم الفريق سعيًا لإكمال الموسم الحالي بأفضل طريقة ممكنة بعد التراجع الكبير الذي شهدته النتائج في الدوري السعودي للمحترفين، ودوري أبطال آسيا.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“ فإن إدارة الاتحاد بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة سييرا قد حددت 4 لاعبين ستظل طي الكتمان لتجنب التأثير في مستوى اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين الجدد سيتم تأمين تدريبهم مع الاتحاد، حتى قبل اكتمال الإجراءات الرسمية للسوق الشتوية حتى يجدوا فرصة الانسجام مع المجموعة.

يذكر أن الاتحاد كان قد ضم في الشتاء الماضي عددًا من الأجانب على رأسهم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، والمغربي مروان داكوستا، والحارس البرازيلي جروهي.

من جهة قالت الصحيفة نقلًا عن صحف رومانية أن الاتحاد، قد يعود إلى المدرسة الرومانية خلال الفترة المقبلة لتعويض رحيل محتمل لسييرا، إذ تضع الإدارة نصب أعينها على الروماني إدي يوردانيسكو، مدرب جاز ميتان، رابع ترتيب الدوري الروماني.

المدرب يوردانيسكو سبق أن عمل والده مدربًا للاتحاد في الفترة ما بين 2005/2006.

وقالت الصحيفة إن المدرب الروماني يود الرحيل عن ناديه الحالي غاز ميتان، بسبب مشكلات مالية، وعلاقته المتوترة معهم خلال المرحلة الماضية.

وحال نجاح الاتحاد، في كسب توقيع يوردانيسكو، فإنه سيكون ثالث اسم من المدرسة الرومانية في أندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث يقود الهلال، المتصدر، مواطنه رازفان لوشيسكو، بينما يتألق دانيال إيسايلا، مع الحزم.