تقارير: طارق حامد نجم الزمالك يقترب من النادي الأهلي السعودي بتوصية من كريستيان جروس

اقترب طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، من الرحيل عن الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات المقبلة، وتحديدًا إلى نادي أهلي جدة السعودي.

ونشر موقع ”سبورت“ السعودي، تقريرًا قال فيه إن كريستيان جروس، المدير الفني المزمع أن يتولى قيادة الأهلي السعودي، طالب الدخول في مفاوضات مع طارق.

يذكر أن حامد قال عبر خاصية ”ستوري“ على موقع الصور والفيديوهات ”إنستغرام“، مساء السبت: ”انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن قد طفح الكيل ولن أصبر مرة أخرى“.

وأثارت رسالة طارق حامد الجدل بين جمهور نادي الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه يعد من أبرز لاعبي الفريق وأكثرهم التزامًا، في الوقت الذي يستعد الأبيض لخوض سلسلة من المواجهات الصعبة والمصيرية يبدؤها بلقاء القمة أمام الأهلي، السبت المقبل، في الدوري المصري، وقد تتسبب هذه الرسالة في إثارة الأزمات وتشتت الفريق بالحديث عن المستحقات المالية بدلًا من التركيز في المباريات المقبلة.

مرتضى منصور

وقال مرتضى منصور، رئيس الزمالك: ”تصريحات طارق حامد لا علاقة لها بنادي الزمالك، اللاعب حصل على مستحقاته كاملة، ووكيل أعماله أكد هذا الأمر، هناك محاولة لضرب خط وسط الزمالك قبل القمة وستستمر بنشر أخبار كاذبة عن طارق وفرجاني ساسي وغيرهم، على الإعلام أن يتعامل مع الزمالك باعتباره ناديًا مصريًا وليس إسرائيليًا، أشعلوا أزمة كهربا وحمدي النقاز ثم جنش ثم طارق حامد“.

وقدم طارق حامد مع الزمالك مستوى مميزًا خلال الموسمين الماضيين، استطاع من خلاله تثبيت أقدامه في خط وسط منتخب مصر، وساهم في تتويج الأبيض بعدد من البطولات أبرزها الكونفدرالية وكأس مصر في الموسم الماضي.

ويعاني نادي الزمالك خلال الفترة الحالية من أزمة في توفير مستحقات عدد من اللاعبين ومقدم تعاقد آخرين، في الوقت الذي طالب فيه أكثر من لاعب تعديل عقده، بينهم محمد عبدالغني وعبدالله جمعة وطارق حامد.

وكيل اللاعب

كما أكد أحمد يحيى، وكيل طارق حامد، أن ما كتبه ليس له علاقة بالنادي، مؤكدًا قوة العلاقة التي تربطه بمرتضى منصور.

وقال يحيى، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”ما كتبه ليس له علاقة بنادي الزمالك، ولا أعرف لماذا تم تفسير الأمر بمهاجمته للزمالك“.

وأضاف: ”طارق حامد من قائدي الزمالك، ولو هناك مشكلة لن يمنعه شيء من التواصل مع مسؤولي النادي، في ظل العلاقة الطيبة التي تربط بين الطرفين“.

وأوضح: ”علاقة طارق حامد مع النادي جيدة، سواء مرتضى منصور رئيس النادي أو أمير مرتضى المشرف على الكرة، ولا يوجد ما يستدعي أن يصل الأمر لهذا الشكل“.

وأتم وكيل اللاعب قائلًا: ”تواصلت مع طارق حامد وأكد لي عدم وجود أي مشكلة، لا يمكن أن يصدر مشاكل للزمالك، وإذا كان هناك مشكلة سيتواصل مع النادي مباشرةً“.

هل يهرب طارق حامد على طريقة كهربا؟

ويخشى جمهور نادي الزمالك من تفكير طارق حامد في الرحيل عن الفريق على طريقة محمود عبدالمنعم كهربا، الذي كان قد دخل في سلسلة أزمات مع مرتضى منصور رئيس النادي؛ بسبب عدم تعديل عقده.

وكان كهربا قد رحل عن الزمالك قبل نهاية الموسم الماضي، متجهًا إلى تركيا، ثم منها إلى البرتغال والتوقيع مع نادي أفيس البرتغالي، وتتردد أنباء قوية حاليًا عن توقيعه للنادي الأهلي المصري وانضمامه لصفوف الفريق في شهر يناير المقبل.

يتواجد صاحب الـ30 عامًا حاليًا مع منتخب مصر في المعسكر الجاري استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديًا، يوم الإثنين المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يُذكر أن الزمالك يستعد حاليًا لمواجهة الأهلي، يوم السبت المقبل، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (2019-2020).