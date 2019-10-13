النادي الأهلي المصري يكشف حقيقة التفاوض مع طارق حامد.. ويحسم الجدل بشأن التعاقد مع ”كهربا“ (فيديو)

كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، حقيقة الدخول في مفاوضات مع طارق حامد، لاعب خط وسط الزمالك، من أجل التعاقد معه سواء في يناير المقبل أو بداية الموسم الجديد في الصيف.

وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”لم يطرح أحد اسم طارق حامد للتعاقد معه في الأهلي، ليس لدينا أي نية في ضمه“.

وأضاف: ”ما يؤكد حديثي أن الفريق الأحمر يملك عددًا وافرًا من اللاعبين الجيدين في هذا المركز مثل حسام عاشور وحمدي فتحي وعمرو السولية وإجادة أحمد فتحي ورامي ربيعة في نفس المركز“.

وكان حامد أثار جدلًا واسعًا بنشره رسالة غاضبة فسرها البعض بأنها موجهة لمجلس إدارة الزمالك، بسبب عدم تعديل عقده حتى الآن.

وبسؤاله عن حقيقة توقيع محمود عبد المنعم ”كهربا“، لاعب أفيس البرتغالي، للأهلي، شدد: ”لم ندخل في أي مفاوضات مع كهربا وكل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح“.

وأردف: ”أنا بريء تمامًا من الاتهامات التي وجهت إلي بأنني من جعلت كهربا يهرب من الزمالك إلى البرتغال، نحن في الأهلي لا نعمل بهذه الطريقة، بل نسير وفق خطة“.

واستطرد: ”إذا كلفني الأهلي بالتفاوض على ضم كهربا، سنتحدث مع ناديه البرتغالي مباشرة“.

كما نفى أمير توفيق الأنباء التي ترددت عن وصول عروض احتراف للمهاجم المغربي وليد أزارو، قائلًا: ”اللاعب معنا منذ الموسم الماضي ولم يتلق أي عرض ولم تطرح فكرة رحيله عن النادي من الأساس، كان هناك عرض بالإعارة ولكن قيمته ضعيفة“.

وكشف مدير تعاقدات الأهلي عن القيمة الحقيقية لصفقة انضمام حسين الشحات من نادي العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أمير: ”صفقة حسين الشحات كلفتنا 5 ملايين دولار بمعدل 80 مليون جنيه وليس 120 أو 150 مليونًا كما تردد حينها في وسائل الإعلام“.

وواصل: ”حسين تنازل عن مبلغ كبير جدًّا وهذا ما جعلنا نتمسك به لأنه أثبت أنه يريد الأهلي، اللاعب تلقى عروضًا كبيرة من أندية منافسة وبأرقام أكبر بكثير ولكنه فضل الأهلي“.

سباليتي

وكشف مدير تعاقدات النادي الأهلي عن دخوله في مفاوضات مع لوتشانو سباليتي المدير الفني الأسبق لروما الإيطالي، لتولي قيادة الأحمر قبل الإعلان عن إسناد المهمة للسويسري رينيه فايلر.

وكان سباليتي درب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي حاليًّا أثناء وجوده في روما.

وقال توفيق: ”عقد رعاية الأهلي بدأ بـ175 مليونًأ ووصل إلى 510 بسبب اسم النادي الكبير، الأهلي ناد جماهيري واسمه يكفي لتحقيق عوائد ضخمة“.

وأضاف: ”جرت المفاوضات مع سباليتي، وتحدثت معه شخصيًّا ولكن كان لديه ظروف خاصة منعته من التواجد“.

فايلر

وأكمل: ”كان لدينا طريقان نسير فيهما، أولهما مدرب كبير وصاحب تاريخ أو مدرب سيرته الذاتية الخاصة به ليست كبيرة ولكن حقق نجاحات مثل فايلر“.

وأردف: ”البرتغالي مانويل جوزيه كان أحد الأسماء المرشحة لقيادة الأهلي، وأول من طرح اسم فايلر كانت لجنة التخطيط بقيادة محمود الخطيب وطه إسماعيل“.

وتابع: ”قبل بدء التفاوض مع فايلر ظهر أنه مُنظم جدًا وجمع معلومات عن فريق الكرة الأول بالنادي وكان يعرف اللاعبين، وأيضًا استفسر عن بعض الأشياء ومنها قطاع الناشئين، هو يقدر اسم الأهلي الكبير ويدرك أنه فريق بطولات، وهو شخص هادئ وعنيد“.

وأردف: ”لم يتحدث معنا فايلر بعد تعرضه للهجوم قبل بدء تدريب الفريق ولم يعتذر إطلاقًا، وأيضًا فكرة التراجع عن التعاقد معه بعد الهجوم على سيرته الذاتية لم تخطر على بالنا“.

واستطرد: ”فايلر لم يطلب أي شيء ولا تدعيم الفريق، ولم يشتك من مستوى لاعب معين أو طلب لاعب آخر، وكل ما يقال مجرد اجتهادات“.

مباراة ريال مدريد

كما أعلن أمير توفيق عن آخر التطورات بشأن إقامة مباراة ودية بين المارد الأحمر والعملاق الإسباني ريال مدريد في ملعب سنتياغو برنابيو، خلال الفترة المقبلة.

وقال: ”الأمر مطروح بشأن لعب الأهلي مع ريال مدريد، وكان هناك حديث بين خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وإدارة الملكي ولكن لم يحسم الأمر وما زال هناك وقت“.

وحال إقامة المباراة بين الأهلي وريال مدريد ستكون هي المواجهة الودية الثانية بين عملاقي أوروبا وأفريقيا، بعد المواجهة التي جمعت الفريقين عام 2001 على استاد القاهرة الدولي، وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد، سجله النيجيري صنداي.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الـ19 من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.