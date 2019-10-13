متى يبدأ كريستيان جروس عمله رسميًا مع النادي الأهلي السعودي؟

كشفت تقارير إعلامية أن النادي الأهلي السعودي وقع بشكل رسمي مع السويسري كريستيان جروس، ليقود دفة الفريق خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، والمدرب المؤقت صالح المحمدي.

ووفقًا لما ذكره مراسل برنامج ”الدوري مع وليد“، الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج، فإن جروس أصبح رسميًا مدربًا للنادي الأهلي إلى نهاية الموسم.

وأضاف أن المباراة الأولى له مع الأهلي ستكون أمام الحزم، ضمن مباريات الجولة الثامنة، وهي مقررة السبت 26 أكتوبر الجاري.

وأوضح أن التوقيع الرسمي تم بعدما رفضت إدارة الأهلي التعاقد مع جروس في بداية الموسم، ووقعت معه الآن لأنها ترى أنه مدرب المرحلة الحالية فقط.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”الاقتصادية“ أن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق مع كريستيان جروس على جميع الأمور المادية التي تكفل بها الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم، والتي قدرت قيمتها بـ1.6 مليون دولار.

#الدوري_مع_وليد المراسل وليد الخضير: جروس رسمياً مدرباً للنادي #الأهلي إلى نهاية الموسم والمباراة الأولى ستكون من أمام #الحزم والتوقيع انتهى قبل قليل.. إدارة الأهلي رفضت جروس ببداية الموسم ووقعت معه الآن لأنها ترى أنه مدرب المرحلة الحالية فقط. pic.twitter.com/rahIIWYtTW — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 12, 2019

عودة جروس للأهلي تأتي لخلافة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي أقيل بعد سلسلة نتائج سلبية حققها خلال بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا لكرة القدم لتثور الجماهير ضده وطالبت الإدارة برحيله واستجابت لهذا الأمر.

جروس أفضل مدرب تولى قيادة الجهاز الفني للنادي الأهلي السعودي على مر التاريخ. كيف لا وهو نجح في تحقيق الثلاثية التاريخية موسم 2016 بإعادة لقب الدوري السعودي إلى خزينة الراقي بعد غياب لأكثر من 3 عقود، بالإضافة إلى التتويج ببطولتي كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفضل جروس الاعتذار عن الاستمرار في منصبه مع الأهلي بعد تحقيق الثلاثية التاريخية ليترك بصمة قوية داخل قلب كل مشجع أهلاوي.

جروس سبق له أن تولى قيادة الأهلي في مرتين سابقتين، حيث كانت الأولى في موسم 2014 واستمر خلالها لمدة موسمين (حتى 2016) وقد قدم الفريق خلالها مستويات رائعة.

وتوج جروس مجهوداته بتحقيق ثلاثة ألقاب، هي كأس ولي العهد بعام 2014 ولقب الدوري السعودي بعام 2015 وكأس خادم الحرمين الشريفين في 2015، قبل أن يعود مجددًا ويقود الأهلي في منتصف موسم 2016 واستمر حتى نهاية هذا الموسم، وبسبب تراجع الأداء والنتائج تمت إقالته حينها.

يتميز جروس في إدارته للمباريات، بالقدرة الفائقة على تعديل خطة اللعب أثناء المباريات، بحيث يعتمد على خطة 4-2-3-1، والتي تشهد اهتمامه الملحوظ بلاعبي خط الوسط، ولا يفضل الاعتماد على صانع ألعاب، ويتم إسناد مهمة صناعة اللعب للاعبي الوسط والجناحين.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة التعاون على ملعب ”الجوهرة“ بمدينة ”جدة“ يوم 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق خمس نقاط، والوحدة صاحب المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

إنجازات جروس خلال مسيرته التدريبية:

الدوري السويسري 3 مرات

كأس سويسرا 3 مرات

دوري عبداللطيف جميل موسم 2015/2015

كأس ولي العهد عام 2015

حقق رقمًا قياسيًا، بإدخال الأهلي ضمن قائمة الأندية التي لم تتلق الخسارة في المباريات (برصيد 51 مباراة).

أول مدرب أجنبي يحقق لقب الدوري مع الأهلي.