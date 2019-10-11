كريستيان غروس يوافق على تدريب النادي الأهلي السعودي ويصل جدة في هذا التوقيت

اتفق السويسري كريستيان غروس بشكل نهائي على تدريب النادي الأهلي السعودي، خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الذي أُقيل من منصبه على خلفية النتائج السيئة.

وسيتولّى غروس مهمة تدريب الأهلي للمرة الثالثة بعد فترة غاب فيها عن عن السعودية وتولّى تدريب الزمالك المصري، ونجح في التتويج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأشارت صحيفة ”عكاظ“ السعودية إلى أنه من المنتظر أن يحضر غروس مباراة الأهلي والتعاون في الدوري السعودي من المدرجات.

وسيصل غروس إلى جدة لتوقيع العقود بشكل رسمي لتولّي المهمة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم، خلال يومين.

خلافات بسبب غروس

يذكر أن هناك خلافات في الرأي نشبت بين الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالنادي ورئيس النادي أحمد الصائغ بسبب هوية المدير الفني الجديد للنادي المتوقع الإعلان عن اسمه قريبًا.

وسبب خلاف الثنائي هو رغبة كل منهما في التعاقد مع مدرب معين للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، حيث يرفض الأمير منصور عودة السويسري كريستيان غروس لقيادة الفريق بعدما طرح الصائغ فكرة عودة المدرب مجددًا لخلافة المقال برانكو.

ويبحث النادي الأهلي عن مدرب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حيث يقود الفريق حاليًا المدرب الوطني صالح المحمدي الذي سيعود لدرجة الناشئين مجددًا بعد التعاقد مع مدرب أجنبي.

ويرغب الأمير منصور في التعاقد مع مدير فني من ذوي الأسماء الرنانة في عالم التدريب بحيث يكون تواجده في الدوري السعودي للمرة الأولى.

فيما يرغب أحمد الصائغ في التعاقد مع السويسري كريستيان غروس بسبب خبرته السابقة مع الفريق ومعرفته الكاملة بالمسابقة السعودية.

وكانت إدارة الأهلي قد أقالت الكرواتي برانكو عقب تردي نتائج الفريق في الدوري وخروجه قبل ذلك من البطولة الآسيوية.

وعينت الإدارة المدرب الوطني صالح المحمدي الذي أنعش نتائج الفريق كما اتخذ عدة قرارات نالت رضا الأهلاويين من الناحية التربوية تمثلت في استبعاد حسين عبدالغني وسعيد المولد.

يذكر أن غروس لديه نجاحات عديدة مع الأهلي حينما تولّى قيادته الفنية حيث حقق عدة ألقاب محلية.