شاهد هدف فهد بن نافل رئيس نادي الهلال في مناورة الإداريين والمدربين (فيديو)‎

سجل فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، هدفا رائعا في مشاركته في مباراة بين الإداريين والمدربين بالنادي.

ونشر نادي الهلال فيديو عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، حيث شهد الملعب تواجد النجم محمد الشلهوب، وفهد المفرج، وتألق رئيس الهلال بتسجيله هدف رائع من انفراد بالمرمى.

ينتظر الهلال السعودي مواجهة مصيرية أمام السد القطري، في 22 من أكتوبر الجاري، على استاد جامعة الملك سعود، ضمن إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

هدف بن نافل الليله pic.twitter.com/BD3YInmNXb — عاشق الزعيم (@XXwcZ46MAReg7mC) October 12, 2019

وقبل لقاء الفريق القطري، يلاقي الأزرق فريق ضمك في 18 من الشهر الجاري، على الملعب نفسه، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لمصادر صحيفة ”الجزيرة“ فإن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، لم تتقدم للجنة المسابقات بطلب تأجيل مواجهة ضمك، رغم قصر المدة بين المباراة المحلية ونظيرتها الآسيوية.

الهلال كان قد تغلب على السد، على استاد جاسم بن حمد، في الأول من أكتوبر الجاري، برباعية مقابل هدف وحيد، في لقاء الذهاب، ليكون أمام حظوظ قوية في التأهل للنهائي الآسيوي.

وعلى المستوى المحلي، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 16 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه.