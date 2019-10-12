كشف مدة غياب عمر خربين عن نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب السوري عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي قد تتسبب في ابتعاده عن الفريق مدة لا تقل عن شهر.

وبحسب صحيفة ”الشرق الأوسط“ فإن إدارة نادي الهلال أرسلت خطابًا إلى إدارة المنتخب السوري، تطلب من خلاله التقرير الطبي الخاص بحالة اللاعب عمر خربين بعد إصابته في مباراة سوريا والمالديف الأخيرة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعرَّض عمر خربين لالتواء في كاحل القدم بعد مخاشنة من قِبل أحد لاعبي المالديف ليخرج من الملعب مصابًا في فوز نسور قاسيون 2/1.

ويعاني الهلال من كثرة عدد اللاعبين المصابين، حيث لعب الفريق مباراته أمام الاتفاق دون عدد من لاعبيه الأساسيين، لكنه فاز 4/1، ليتصدر جدول الترتيب.

ويواصل نواف العابد برنامجه العلاجي، فيما أعلن الهلال عن غياب محمد كنو من 6 إلى 8 أسابيع عن الملاعب، وفق الفحوصات التي أجراها مؤخرًا في برشلونة.

وسيحتاج الحارس عبدالله المعيوف إلى 10 أيام، حيث تأكد غيابه عن مباراة ضمك، يوم الجمعة المقبل، في حين أكد مصدر طبي في نادي الهلال أنه سيكون جاهزًا للمشاركة أمام السد القطري في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم 22 من أكتوبر الحالي.

وينتظر أن يعود اللاعب سالم الدوسري للتدريبات الجماعية خلال اليومين المقبلين، على أن تتحدد مشاركته في مباراة ضمك من عدمها منتصف الأسبوع المقبل.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 16 نقطة من 6 مباريات، بعدما حقق الفوز 5 مرات، وتعادل مرة، ويتقدم بـ4 نقاط عن الوحدة أقرب مطارديه.