وليد الفراج يدافع عن عبدالله المعيوف حارس الهلال.. ويلمح لتعمد مقارنته بعبدالرزاق حمدالله (فيديو)

دافع الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن عبدالله المعيوف حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد ظهور الأخير رفقة زميله محمد كنو في ملعب كامب نو لمشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية بالدوري الإسباني.

وكان المعيوف في مرمى الاتهامات بعد ظهوره في ملعب كامب نو على الرغم من خروجه من قائمة المنتخب السعودي للإصابة.

وغرد حساب يدعى كل الرياضة :“لم تمضِ ٤٨ ساعة على إعلان قائمة المنتخب السعودي و حارس الهلال عبدالله المعيوف ومحمد كنو لم يكونا ضمن الأسماء بداعي الإصابة و تتفاجأ الجماهير بوجود المعيوف وكنو في ملعب الكامب نو واستغراب الشارع الرياضي“.

وتساءل متابعون عن حقيقة حالة اللاعب بعد ظهوره في مدرجات كامب نو على الرغم من إصابته.

ورد الفراج أن هذه حياة اللاعب الشخصية، مشيرًا إلى أنه ليس في العناية المركزة، في إشارة إلى أن إصابته لا تعني عدم خروجه من المستشفى أو المنزل“.

#الدوري_مع_وليد#وليد_الفراج عن صورة عبدالله المعيوف في مباراة برشلونة: اللاعب ليس في العناية المركزة وحضوره للمباراة حرية شخصية. عادل التويجري: هذا الطرح لا يحدث إلا مع #الهلال فقط.. كفاية ابتزاز يجب أن يعقل بعض ”المهبل“. pic.twitter.com/17BoWXkvUh — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) October 9, 2019

وألمح الفراج إلى أن هناك من يحاول مقارنة اللاعب بحالة عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر الذي اتهمه مدرب المغرب وحيد خليلوزيتش بالتهرب من تمثيل منتخب بلاده رغم تقديم الدعوة له“.

ورد حمدالله لاحقًا على ادعاءات خليلوزيتش مشيرًا إلى أنه لم يتلق دعوة للانضمام لمنتخب المغرب، سواء من اتحاد الكرة أو المدرب.

وعلق سلطان اللحياني على صورة عبدالله المعيوف في برشلونة: ”اللاعب يحضر مباراة قمة في إسبانيا ومن حقة ذلك.. من الخطأ انتقاد اللاعب“.