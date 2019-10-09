نادي النصر السعودي يدرس التفاوض مع عوض خميس من أجل تجديد تعاقده

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، تدرس تجديد تعاقد لاعبها عوض خميس، خلال الأيام القليلة المقبلة، نظرًا للحاجة إلى خدماته.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“ السعودية، يوم الأربعاء، فإن إدارة النصر تستعد لبدء مفاوضات تجديد عقد عوض، الظهير الأيسر للفريق، بعد اقتراب دخوله من الفترة الحرة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد خميس في شهر يونيو المقبل، وسيدخل مدافع النصر الفترة الحرة في يناير المقبل، والتي تتيح له التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ”العالمي“.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النصر سيعرضون على خميس التوقيع على عقد جديد لمدة ثلاثة مواسم، لحرصها على إبقاء اللاعب في صفوف الفريق.

وجاء تمسك إدارة النصر بربط خميس لمدة 3 مواسم، نظرًا لإجادته اللعب في عدة مراكز، خط الوسط والظهير الأيمن والأيسر، بالإضافة لاعتماد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا عليه.

وكان خميس صاحب الـ31 عامًا قد انضم لصفوف النصر في يوليو 2012، قادمًا من فريق نجران، وفي عام 2017 قام بالتوقيع رسميًا لنادي الهلال، قبل أن يتراجع ويمدد عقده مع النصر لثلاثة أعوام.

وخاص فريق النصر في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم 5 مباريات، فقد فاز بمباراتين وتعادل مباراتين وخسر مباراة واحدة كانت ضد الحزم 1-0 ويحتل العالمي حاليًا المركز الثامن برصيد 8 نقاط فقط.

ويعد النصر أضعف خط هجوم حتى الآن في بطولة الدوري السعودي حيث سجل فقط 3 أهداف خلال 5 مباريات لعبها الفريق ولكن رغم ذلك خرج حارس مرماه براد جونز بـ(4 كلين شيت).