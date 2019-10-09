كارينيو يهاجم نادي النصر السعودي ويتهم إدارته بمعاملته ”بطريقة غير لائقة“ (فيديو)

هاجم دانييل كارينيو، مدرب الوحدة الحالي، إدارة ناديه السابق بنادي النصر السعودي، قائلاً إنهم لم يحترموا العقد، الذي وقعه مع الفريق الموسم الماضي قبل إقالته من منصبه، وإنه يتمنى أن يقود فريقه الحالي إلى دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويتولى الأورغوياني كارينيو تدريب الوحدة منذ الشهر الماضي، في تجربته الرابعة داخل كرة القدم السعودية، بعد النصر ”مرتين“ والشباب.

وقاد كارينيو، البالغ 56 عامًا، نادي النصر في فترتين، الأولى من 2012 إلى 2014، وحقق خلالها الدوري وكأس ولي العهد، والثانية مطلع الموسم الماضي، قبل أن تتم إقالته.

وقال كارينيو لبرنامج ”في المرمى“ عبر قناة ”العربية“، مساء الثلاثاء: ”لم يحترم النصراويون العقد الذي أبرمناه، قالوا إنهم سيسلمونني مستحقاتي كاملة بعد إقالتي، لكن ذلك لم يحدث“.

وأضاف: ”لم أحصل على ما وعدت به، لكن الأمر لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ حالياً، وهو من سيحدد موعد حصولي على أموالي“.

وتابع: ”من المبكر جداً أن نتحدث عن تحقيق الوحدة لبطولة الدوري، الأهم بالنسبة لي أن يكون فريقنا قوي من الناحيتين التكتيكية والذهنية، ونأمل أن نصل إلى دوري أبطال آسيا، لكن علينا عيش كل مباراة على حدة، وأن نركز على مواجهة اتحاد جدة المقبلة في الدوري“.

وأشار إلى أنه فور تسلمه مهمة القيادة الفنية للوحدة، وجد أزمة دفاعية يعاني منها الفريق.

وأوضح المدرب الأوروغوياني، أنه قام بعلاج هذه الأزمة، خاصة أن الفريق يضم نجومًا كبارًا في هذا المركز، بالإضافة إلى أنه ركز على الجوانب المعنوية والروح القتالية.

واستطاع المدرب الأوروغوياني، دانييل كارينيو، قيادة الوحدة إلى تحقيق 3 انتصارات متتالية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين منذ حلوله بديلاً للكرواتي ماريو سفيتانوفيتش.

وسجل الوحدة أربعة أهداف مع كارينيو مقابل ثلاثة أحرزها مع المدرب الكرواتي، وتطور الفريق دفاعياً مع الأوروغوياني، بعدما حافظ على شباكه نظيفة، أما مع سفيتانوفيتش فاهتزت شباك الفريق المكي خمس مرات.

وزادت الالتحامات الناجحة في فترة كارينيو من 39 إلى 48، وأيضًا ارتفعت القدرة على الفوز بالمواجهات الثنائية من 141 إلى 168 مرة.