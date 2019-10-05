الإعلامي وليد الفراج يستفز جماهير نادي النصر السعودي بعد فوز الهلال على الاتفاق

واصل الإعلامي وليد الفراج استفزازه من جديد لجماهير نادي النصر السعودي عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“، عقب فوز الهلال برباعية على الاتفاق في الجولة السادسة من الدوري.

وغرّد الفراج قائلاً: ”إذا كان منافسك أقوى بكثير من إمكانياتك الفنية فليس أمامك إلا خيارين: الأول أن تعترف له بالأفضلية، الثاني أن تشكك في كل شيء“.

وأضاف: ”‏طبعا الخيار الثاني أسهل، لكنه لا يغير من واقعك شيء بل هو مسكّن، الله يكفينا شر المسكنات“.

اذا كان منافسك أقوى بكثير من إمكانياتك الفنية

فليس أمامك الا خيارين :

????الاول أن تعترف له بالافضليه .

????الثاني أن تشكك في كل شيء

طبعا الخيار الثاني اسهل ، لكنه لا يغير من واقعك شيء بل هو مسكّن ، الله يكفينا شر المسكنات . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) October 5, 2019

وكانت جماهير النصر قد شككت في العديد من القرارات التحكيمية مثل تعطل شاشة ”الڤار“ في مباريات سابقة، إضافة لركلة الجزاء المحتسبة للهلال في مباراة اليوم ضد الاتفاق، والتي أحرز منها إدواردو الهدف الأول للزعيم.

وكان المتحدث السابق باسم نادي النصر عبدالله بن زنان أعلن الانسحاب من برنامج ”الدوري مع وليد“ والذي يبث على قناة sbc، موضحاً بأن ذلك جاء تقديراً للجماهير والكيان دون أن يرد أي تفاصيل أخرى حول هذا القرار.

وقال بن زنان من خلال صفحته على تويتر: ”تقديراً لجماهير الشمس ‏وتقديراً لكل من اتصل وأرسل، ‏وتقديراً لكيان عشقته منذ الصغر ‏فقد قررت الانسحاب من برنامج ”الدوري مع وليد“ مع خالص التقدير لجميع الزملاء ‏وعلى رأسهم الأخ وليد الفراج مع أمنياتي للجميع بالتوفيق“.

من جهته رد الإعلامي وليد الفراج على انسحاب بن زنان بقوله: ”أخ وعزيز وأتفهم الظروف المحيطة بك هذه الفترة تشرفنا بك زميلاً عزيزاً وبإذن الله لنا عودة في المستقبل، الله يوفقك أيها النصراوي الأصيل“.

وعزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه 4-1 على مستضيفه الاتفاق ضمن الجولة السادسة للمسابقة اليوم السبت.

وافتتح البرازيلي كارلوس إدواردو رباعية الهلال بركلة جزاء في الدقيقة 20 قبل أن يدرك صالح العمري التعادل لأصحاب الأرض بركلة حرة رائعة في الدقيقة 29.

ووضع صالح الشهري، في مشاركته الأولى مع الهلال، فريقه في المقدمة من جديد في الدقيقة 56 عندما تابع تمريرة داخل منطقة الجزاء من السوري عمر خربين وأنهاها في الشباك من مدى قريب.

وعزز البديل الفرنسي بافتيمبي جوميس تفوق الهلال بهدف ثالث في الدقيقة 76 عندما أحسن استقبال تمريرة طويلة وراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد في الشباك.

وسجل إدواردو هدفه الشخصي الثاني والرابع للهلال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة قائمة هدافي المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة من ست مباريات في الصدارة متفوقا بفارق أربع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني بينما قفز الأهلي للمركز الثالث بعد فوزه 3-صفر على مستضيفه الفيحاء.

وظل رصيد الاتفاق ست نقاط في المركز 11 بينما قفز الشباب للمركز السابع بتسع نقاط بعد فوزه 1-صفر على العدالة صاحب المركز التاسع بسبع نقاط.

وعاد الأهلي من ملعب الفيحاء بانتصار كبير 3-صفر إذ افتتح دجانيني تفاريس الثلاثية في الدقيقة 23 قبل أن يضاعف عبد الباسط هندي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني اختتم السوري عمر السومة الأهداف في الدقيقة 52 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من عبد الرحمن غريب.

وعاد الشباب للانتصارات بفوزه 1-صفر على العدالة بفضل هدف سيباستياو جونيور في الدقيقة 63.

ولم يحقق الشباب أي انتصار منذ فوزه في الجولة الأولى على الفتح متذيل الترتيب.

وفي أخر مباريات اليوم أحرز البرازيلي ساندرو مانويل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود التعاون للفوز 1-صفر على أبها.

وحقق التعاون انتصاره الثاني في خمس مباريات ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز العاشر متقدما بفارق الأهداف عن منافسه الذي خاض مباراة أكثر.