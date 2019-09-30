وليد الفراج يستفز جماهير نادي النصر بسبب طلب تحديد موعد مباراة السوبر السعودي

استفز الإعلامي وليد الفراج جمهور نادي النصر السعودي من جديد، في تغريدة كتبها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إثر تقديم إدارة ”العالمي“ طلبًا لاتحاد كرة القدم لتحديد موعد تقام فيه مباراة السوبر السعودي.

وكان نادي النصر، قد نشر بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أمس الأحد، يوضح فيه إرسال إدارة النادي برئاسة الدكتور صفوان السويكت خطابًا للاتحاد السعودي لكرة القدم، تطالب فيه تحديد موعد إقامة مباراة كأس السوبر السعودي، والتي سيلاقي فيها نادي التعاون، وذلك حرصًا من إدارة العالمي على ترتيب برنامج الفريق الأول في الموسم الرياضي الجاري.

كما طلب عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق للعالمي، من اتحاد الكرة بتعجيل كافة الأمور وتحديد موعد مباراتي كأس السوبر السعودي بين النصر والتعاون، ومباراة السوبر المصري السعودي بين النصر وبطل مصر.

كاس السوبر مكانه فترة الصيف ، انها بطولة تذكارية لن يهتم احد اذا أقيمت او لم تقام ، ليس من المفترض لخبطة الموسم من اجل اي فريق يريد بطولة في سجلاته عمرها مباراة واحدة .

اعيدوها للصيف فهذا مكانها . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) September 30, 2019

وكتب وليد الفراج عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“: ”كأس السوبر مكانه فترة الصيف، إنها بطولة تذكارية، لن يهتم أحد إذا أقيمت أو لم تقام“.

وتابع: ”ليس من المفترض لخبطة الموسم من أجل أي فريق يريد بطولة في سجلاته عمرها مباراة واحدة“.

وطالب وليد الفراج، الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعادة المباراة إلى الصيف، قائلًا: ”أعيدوها للصيف فهذا مكانها“.

يذكر أن فريق النصر يواجه نظيره التعاون في كأس السوبر السعودي 2019، بعد أن توج الفريق العاصمي بكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، في حين حمل التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على الاتحاد، بهدفين مقابل هدف.

وتعرض الفراج لسيل من الهجوم اللاذع من قبل جماهير النصر التي اتهمته بأنه يعمل على بث روح التعصب بين الجماهير.