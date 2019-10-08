لفتة رائعة من نادي الهلال السعودي تجاه أسرة لاعبه الراحل عبدالله الشريدة

قرر نادي الهلال السعودي التنازل عن حصته من دخل مباراته أمام ضمك المقبلة بالدوري المحلي لصالح أسرة لاعب الفريق السابق عبدالله الشريدة الذي وافته المنية يوم الاثنين إثر أزمة قلبية.

وقال مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل في بيان عبر حسابه على ”تويتر“: ”نادي الهلال يتنازل عن حصته في دخل مباراته أمام ضمك لصالح أسرة الراحل عبدالله الشريدة“.

وأضاف البيان: ”يحث مجلس إدارة النادي الجماهير للتفاعل مع هذه الخطوة تكريمًا لأحد أبرز النجوم التاريخيين في مسيرة النادي الذين ساهموا في تحقيق أكثر من 20 بطولة أثناء تمثيله فريق الهلال الأول“.

وستقام مباراة الهلال وضمك يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة السابعة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وتوفى الشريدة مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وناديي القادسية والهلال السابق، إثر أزمة قلبية تعرض لها عقب انتهائه من صلاة المغرب يوم الاثنين.

وكان الشريدة بدأ مشواره الرياضي مع القادسية منذ موسم 1988 وحتى 1995، قبل أن ينتقل إلى الهلال في صيف 1995، ومثله لمدة 10 مواسم، ثم انتقل للخليج وشارك معه في موسم واحد، وخاض اللاعب الدولي مع المنتخب السعودي الأول 12 مباراة دولية.

وودع الشريدة المولود في عام 1969 الملاعب في عام 2005، بحفل اعتزال بسيط ، واشتهر بقوته وإخلاصه في الملاعب وكان آخر ما قاله عن الوسط الكروي هي تهنئة نادي الهلال باحتلال صدارة جدول ترتيب الدوري بعد فوزه على الاتفاق يوم السبت الماضي.

قادة الهلال ينعون الشريدة

وقال خالد بن سعد بن نافل رئيس نادي الهلال في نعيه للشريدة ”خالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد عبدالله الشريدة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.. نودع قائد من قادة الهلال التاريخيين.. رحل وسيبقى في القلوب.. اسأل الله له الرحمة والغفران“.

وسامي الجابر قائد ورئيس الهلال السابق فكتب يقول ”اللهم اغفر له و ارحمه وتجاوز عنه واسكنه فسيح جناتك. رحمك الله يا عبدالله وربط على قلب عائلتك إنا لله وإنا إليه راجعون“ ورد على تغريدته المذيع والمعلق المصري الشهير مدحت شلبي قائلًا ”أحسن الله عزاءكم أخي سامي في أخيكم عبدالله وإنا لله وإنا إليه راجعون“.

اللاعب الدولي الكويتي جاسم الهويدي يقف على قبر زميلة السابق عبدالله الشريدة ..

بكاء الهويدي اثر على الكثيرين في موقف مؤثر #عبدالله_الشريدة_في_ذمة_الله pic.twitter.com/wN687ouCun — طلال الغامدي (@italaal) October 8, 2019

وقال ياسر القحطاني مهاجم الهلال والمنتخب السعودي السابق “ لا حول ولا قوة إلا بالله… اللهم ارحم أخي عبدالله الشريدة، واغفرله وثبته عند السؤال. أحر التعازي لأسرته الكريمة“.

وكتب زميله السابق نواف التمياط لاعب وسط الهلال ونائب رئيس الاتحاد السعودي السابق عبر حسابه على تويتر في نعيه ”رحم الله الأخ العزيز عبدالله الشريدة وغفر له وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناته ، عرفنا عن ابوالعنود كل خلق طيب ، خالص العزاء لأسرته ومحبيه ولا حول ولا قوة الإ بالله“.

أما سالم الدوسري لاعب وسط الهلال الحالي والقائد الجديد للمنتخب السعودي فقال ”لاحول ولا قوة الا بالله ، الله يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته“ ، أما القائد السابق الذي اعتزل دوليًا مؤخرًا أسامة هوساوي فقد قال “ إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الجنة“.