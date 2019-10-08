كويلار قد يخرج في الشتاء.. نادي الهلال السعودي يدرس استبدال الكولومبي بحارس مرمى

لا يزال المحترف الكولومبي جوستافو كويلار، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يقدم مستويات أقل من المتوقع، على الرغم من الهالة الإعلامية والترحيب الجماهيري الكبير الذي صاحب صفقة انضمام اللاعب للزعيم.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، إن نادي الهلال يعيد تقييم الصفقة، فقد يتم اتخاذ قرار بشأن اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ذات الصحيفة، فقد يتم استبدال كويلار بحارس مرمى أجنبي الشتاء المقبل؛ لأنه لم يقدم المستوى المأمول منه.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت إلى أن نادي ريال بيتيس يضع كويلار من ضمن خياراته في فترة الانتقالات الشتوية القادمة؛ بسبب حاجته للاعب خط وسط قوي في افتكاك الكرة.

واستغنى الهلال عن الحارس العماني علي الحبسي، الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن هناك رغبة مشتركة بين إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، والمحترف البرازيلي كارلوس إدواردو، لتمديد عقده الاحترافي الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

يأتي قرار الإدارة الهلالية بعد المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب مع فريقه هذا الموسم، والتي توجها بتسجيل خمسة أهداف ينافس بها على صدارة هدافي مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ ينتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة مفاوضات تحديد الفترة الزمنية في العقد الجديد.

يذكر أن إدواردو كان مطلوبًا بشدة في الدوري الإماراتي، مطلع الموسم الحالي، لكن إدارة الهلال فضّلت استمراره مع الفريق؛ خشية ردة فعل الجماهير حال تدهور النتائج.

ويحمل إدواردو شارة كابتن الهلال، ويحظى بجماهيرية كبيرة بين أنصار الزعيم.

وسبق للمحترف البرازيلي الذي حقق رقمًا قياسيًا مع الهلال، بعد أن بات هداف اللاعبين الأجانب على مر العصور في الهلال، أن تحدث في تصريحات إعلامية برازيلية مؤخرًا، معربًا عن سعادته بالوجود في ناديه ورغبته في الاستمرار معه لمواسم أخرى.