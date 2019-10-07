ضربة قوية لنادي الهلال السعودي بإصابة محمد كنو

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الاثنين، أن محمد كنو لاعب نادي الهلال سيغيب عن المشاركة مع فريقه نحو 45 يومًا.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ إن مدة الغياب ظهرت بعد نتائج الفحوص الطبية الموسعة التي أجراها اللاعب في إسبانيا على موضع إصابته في مستوى الحوض.

وكشفت الفحوص الطبية التي خضع لها كنو في مدينة برشلونة الإسبانية حاجة اللاعب لبرنامج علاجي يتراوح بين شهر إلى شهر ونصف.

وغادر كنو إسبانيا برفقة زميله الحارس عبدالله المعيوف بقرار من الجهاز الطبي بالنادي حرصًا على عودتهما في أسرع وقت للتدريبات.

وتعرض ثنائي الهلال للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها الزعيم على مضيفه السد القطري 4/1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الدوحة.

وبسبب تلك الإصابة سيغيب كنو عن مباراة الهلال في الديربي أمام النصر كما لن يكون جاهزًا لخوض النهائي الآسيوي حال تأهل الفريق وهو بالفعل قريب من ذلك.

وفاز الهلال 4/1 على السد في قطر ليضع نفسه في وقف مريح قبل مباراة الإياب يوم 22 أكتوبر.

وتأهل الهلال لهذا الدور على حساب الاتحاد بعدما تعادلا سلبيًّا في جدة، قبل أن يفوز الزعيم في الرياض بثلاثة أهداف لهدف، فيما تأهل السد على حساب النصر السعودي بفارق الأهداف بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف في الإياب بعدما خسر ذهابًا بهدفين لهدف واحد.

وخاض الهلال 11 مباراة في البطولة حتى الآن حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل مرتين وخسر مثلهما، وسجل الفريق الأزرق 22 هدفًا واستقبل 10 أهداف ويعد هداف الهلال بالبطولة النجم الفرنسي بافتيمبي غوميز برصيد 8 أهداف.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة من 6 مباريات بفارق 4 نقاط عن الوحدة الثاني و5 نقاط عن الأهلي الثالث.