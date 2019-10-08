الهولندي مارسيل كايزر يدخل حسابات النادي الأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن مسؤولي النادي الأهلي السعودي، كثفوا من تحركاتهم لحسم أمر التعاقد مع مدير فني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش الذي تمت إقالته لتردي النتائج.

وأسند النادي الأهلي مهمة تدريبه مؤقتًا، للمدرب الوطني صالح المحمدي، مدرب درجة الناشئين في النادي.

ويفاضل الأهلي بين 3 مدربين حسب عكاظ، منهم اثنان من البرازيل ومدرب أوروبي، تشير مصادر مقربة من النادي إلى أن الهولندي مارسيل كايزر، مدرب نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، تمت إقالته أخيراً بسبب سوء نتائج الفريق.

وطرح داخل النادي الأهلي فكرة الإبقاء على المحمدي مدربًا للفريق مع تحسن النتائج.

من جهته، شدد صالح المحمدي، على أنه سيجتمع مع الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالنادي السعودي، لبحث مسألة استمراره على رأس الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا رفضه العمل كمدرب مساعد.

وقفز الأهلي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة، بفارق 5 نقط عن الهلال المتصدر، ونقطة وحيدة عن الوحدة الوصيف.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية: ”تجاوزنا المرحلة الماضية، طموحنا كبير.. هدفنا المنافسة على اللقب“وأضاف ”أهلي جدة فريق بطولات ويمتلك جميع المقومات لتحقيق ما يريده خلال الفترة المقبلة“.

وتابع: ”أنا جاهز للاستمرار، سأجتمع مع الأمير منصور بن مشعل لبحث أمر بقائي من عدمه، لن أكون مساعدًا في أهلي جدة أو غيره“.

وأشار: ”تسلمت المهمة والأهلي يفتقد بعض الأمور الفنية، عملت على الجانب النفسي وأبعدت بعض اللاعبين الكبار، لأن المرحلة كانت تتطلب ذلك“.

وأوضح: ”بعض اللاعبين عليهم ضغوطات كبيرة من الجماهير، فضلت إراحتهم وتقبلوا ذلك بعدما تحدثت معهم من أجل مصلحة الفريق“.

وأتم: ”من المهم أن يسير أهلي جدة في الطريق الصحيح، الفريق يحتاج لجميع اللاعبين وتكاتف الكل من لاعبين وجهاز فني وإداري ودعم الجماهير، سنبذل قصارى جهدنا لإسعادهم“.