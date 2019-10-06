هل يستمر صالح المحمدي مديرًا فنيًّا للنادي الأهلي السعودي؟.. المدرب يجيب (فيديو)

شدد صالح المحمدي، مدرب النادي الأهلي السعودي، على أنه سيجتمع مع الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على كرة القدم بالنادي السعودي، لبحث مسألة استمراره على رأس الجهاز الفني للفريق، مؤكدًا رفضه العمل كمدرب مساعد.

وقفز الأهلي إلى المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 11 نقطة، بفارق 5 نقط عن الهلال المتصدر، ونقطة وحيدة عن الوحدة الوصيف.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”تجاوزنا المرحلة الماضية، طموحنا كبير.. هدفنا المنافسة على اللقب“.

وأضاف ”أهلي جدة فريق بطولات ويمتلك جميع المقومات لتحقيق ما يريده خلال الفترة المقبلة“.

صالح المحمدي – مدرب #الأهلي:

سأجتمع مع الأمير منصور لبحث موضوع استمراري .. ولابد أن أستمر كمدرب ولن أكون مساعد.#الديوانيه#الفيحاء_الأهلي pic.twitter.com/pguY2mkLQB — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 5, 2019

وتابع: ”أنا جاهز للاستمرار، سأجتمع مع الأمير منصور بن مشعل لبحث أمر بقائي من عدمه، لن أكون مساعدًا في أهلي جدة أو غيره“.

وأشار: ”تسلمت المهمة والأهلي يفتقد بعض الأمور الفنية، عملت على الجانب النفسي وأبعدت بعض اللاعبين الكبار، لأن المرحلة كانت تتطلب ذلك“.

وأوضح: ”بعض اللاعبين عليهم ضغوطات كبيرة من الجماهير، فضلت إراحتهم وتقبلوا ذلك بعدما تحدثت معهم من أجل مصلحة الفريق“.

وأتم: ”من المهم أن يسير أهلي جدة في الطريق الصحيح، الفريق يحتاج لجميع اللاعبين وتكاتف الكل من لاعبين وجهاز فني وإداري ودعم الجماهير، سنبذل قصارى جهدنا لإسعادهم“.